La ministra de Igualdad, Irene Montero, suscita muchas más críticas que halagos allá por donde va, pero en algunas ocasiones en territorio amigo, sí le ponen la alfombra. Si este martes la televisiva Ylenia le reprochaba que no había condenado las últimas violaciones en manada con unas palabras que fueron aplaudidas por numerosos tuiteros, el periodista de extrema izquierda Quique Peinado, por su parte, no dudaba en halagar a Montero en su programa de radio, Buenismo Bien, también conducido por la guionista y cómica Henar Álvarez y el actor y guionista Manuel Burque.

La titular de Igualdad acudió al espacio a hablar de sus próximo proyectos dentro de su ministerio. Durante la charla con los tres conductores del programa, Montero tuvo que mojarse sobre si cree que es la ministra más odiada del país y reconoció que es un título bastante reñido. "Todos los debates que el feminismo plantea salen de las entrañas y se viven de las entrañas. Apelan a tu propia identidad, tu propia cotidianidad y tu propio día a día y eso te hace estar en el ojo del huracán", aseguró la comunista.

Además, no tuvo reparos en decir que hay momentos en los que está harta. "Hay muchas veces en las que he estado hasta las narices. Pero, en esas ocasiones, me entra también esa rabia y esa sensación de que llevamos siglos excluidas de la política y la vida pública. Los que tienen que reflexionar y abandonar esas actitudes son ellos, así que vamos a seguir", dijo.

Aunque lo más llamativo del programa fue cuando Peinado decidió piropear a la ministra de una forma un tanto inusual en este tipo de espacios, ya que esta misma frase podría ser catalogada como 'machista' en caso de tener otros protagonistas. “Tengo la obligación de hacer políticas públicas que garanticen derechos humanos”, subrayó la ministra justo antes de que el periodista dijese: “La frase con la que quiero cerrar: se puede estar de acuerdo o no, pero tiene que quedar claro que tiene un coño como esta mesa de grande, porque hay que plantearse”.

“Es un piropo muy bonito”, aseveró la ministra entre risas.