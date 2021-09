Ayer 'El Hormiguero' recibió la visita de Hovik Keuchkerian, actor conocido, entre otras cosas, por dar vida a Bogotá en 'La casa de papel', que acaba de estrenar su quinta parte en Netflix. El intérprete habló con Pablo Motos sobre la exitosa serie, que acaba de estrenar su quinta temporada. Sin embargo, lo que verdaderamente destacó de su charla fue su sincero discurso sobre la salud mental y los motivos que le han llevado a parar este 2021.

"Es porque me metí en un bucle de curro. Afortunadamente tenía trabajo, luego empecé a hacer monólogos gracias a Jorge Blas, todo fue para arriba. Me llamaron para 'Hispania', me enamoré de esta profesión...", comenzó explicando. El actor confesó que apenas había "bebido nada, no fumaba, estaba entrenando...". Sin embargo, algo cambió en su estado anímico.

"El alcohol es la puerta de pensar solo en ti. Te han contratado y cumples con tu trabajo. Pero no es lo mismo estar en un set de rodaje deseando al 100% lo que tienes que hacer que estar en un set de rodaje y a la una de la tarde estar deseando que den las seis para irte a tu casa y abrirte el whiskey y acostarte mamado", expresó de manera honesto.

Todo cambió el pasado 6 de mayo: "Mi madre me llamó por teléfono y me llevó al rincón del ring y me tiró todo. "Estás gordo, estás tóxico, estás feo... Vamos, eres un trozo de mierda. Haz lo que quieras, hijo". Cuando tu madre te dice eso... Dentro de mí pasó algo", reconoció. Hovik pensó: "El día que la vieja no esté no quiero que se vaya dejando un trozo de mierda".

"Antes de terminar 'La casa de papel' ya tenía claro que iba a parar", explicó. El intérprete desveló que quitando la nueva película de Paco León, "he dejado proyectos. No te voy a decir el número, pero muchos proyectos, tanto aquí como fuera". El actor confesó que ahora se encuentra mucho mejor con sus hábitos y consigo mismo: "Dentro de un año estaré preparado para la guerra".