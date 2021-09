¿Qué hacías el 11 de septiembre de 2001 a las 15:00 horas? Ese día y a esa hora miles de familias almorzaban sentadas frente al televisor viendo el informativo de Matías Prats en Antena 3. Las novedades del caso Gescartera, la vuelta al cole y la previa del Roma - Real Madrid de la Champions League ocupaban el sumario de aquella edición, pero solo se informó de una única noticia. Un acontecimiento que cambiaría el curso de la historia: los atentados del 11-S. "Enseguida entramos de lleno con la crónica de la mañana, pero antes tenemos que hablar con nuestro corresponsal en Estados Unidos (Ricardo Ortega). Al parecer una avioneta acaba de estrellarse en Nueva York contras las conocidas Torres Gemelas", afirmó el periodista aquel día.

"Acaba de producirse hace pocos minutos. Poca información podemos aportar. Una avioneta se ha estrellado contra el tramo del piso 80 al 107 de una de las Torres Gemelas. Son edificios que tienen 107 pisos de altura. Son las más altas del mundo. Puedo ver cómo está la cúpula de la torre está envuelta en humo. De muchas ventanas salen lenguas de fuego. No se sabe si hay heridos. Es una zona financiera. Son oficinas. Deben de haber víctimas a la vista de la magnitud. En este momento se desconoce si ha sido un accidente o un acto terrorista", aseguró Ricardo Ortega en su primera intervención antes de ver las primeras imágenes en directo del atentado.

A partir de aquí, la escaleta del informativo se cayó por completo. La emisión se centró exclusivamente en las imágenes que llegaban desde Nueva York y en la narración de Matías Prats y Ricardo Ortega (este por teléfono) de lo que estaba sucediendo. "Él estaba como yo. Estaba observando la imagen directa desde la habitación de su apartamento", aseguró el presentador en el especial por el 30º aniversario de Antena 3.

A los pocos segundos de establecer esta conexión, Matías Prats observó en las imágenes una fuerte explosión en la zona. Ricardo no pudo explicar a qué se debía hasta que las conexiones en directo de las televisiones americanas confirmaron la intencionalidad terrorista de los acontecimientos: un segundo avión se había estrellado contra el segundo edificio. "La otra torre, Ricardo. Ha impactado en la otra torre. Y en una zona más baja aún. Dios santo", dijo el presentador.

"Parece que ha sido otro avión. Si se confirma esta circunstancia no es casual, por supuesto", aseguró Ortega. "No, no. Esto ya es un acto voluntario. Primero en una torre y luego en la otra, pero estamos a la espera de recibir información porque esto es tremendo. Ha podido producir una terrible cantidad de perdidas humanas", le contestó Prats desde el plató de Madrid.

Después de confirmarse que colisionaron dos aviones comerciales de pasajeros contra los edificios, Prats y Ortega continuaron con la narración de lo que había pasado en Nueva York hasta que saltó la noticia de un tercer ataque ante el Pentágono. "Recordamos que el presidente Bush no está en la capital federal", aseguró Ricardo Ortega.

Entre la confusión lógica del momento, solo pasaron varios minutos hasta que la Torre sur se derrumbó por completo, momento que coincidió con la incorporación a la retransmisión de Ernesto Sáenz de Buruaga, director de los servicios informativos de Antena 3 en aquel entonces: "Es impresionante, sobrecogedor, impactante... Realmente estamos ante unos atentados sin precedentes en la historia. Nunca había sucedido, y más en el país más seguro del mundo".

Ya habían pasado las 16:00 horas en España y solo una torre seguía en pie. La magnitud de los acontecimiento no solo había tumbado la escaleta del informativo, sino que también la programación habitual de Antena 3, ya que la retransmisión se alargó durante toda la tarde, recogiendo también el derrumbe de la Torre norte tan solo 35 minutos después: "No me lo puedo creer. Se ha derrumbado la otra también".

"O sea, que ahora mismo ya no existen las Torres Gemelas", le dijo Prats a Ortega tras producirse el segundo colapso. "Da la impresión de que no", contestó el entonces corresponsal en Estados Unidos de Antena 3 en esta emisión, que también contó con la presencia de Jesús Hermida, gran conocedor de la idiosincrasia de los Estados Unidos: "Esto es un Apocalipsis. El siglo XXI ya tiene ese día en el que nos preguntaremos dónde estábamos y qué hacíamos. Póngales todas las comillas que quieran, pero esto es la guerra".

Casi 19 años después de este momento que cambió el mundo, en enero de 2020, Matías Prats habló obre cómo se vivió esos momentos en directo en la redacción de Antena 3 Noticias en el especial por el 30 aniversario de la cadena de Atresmedia Televisión: "Estupefacción generalizada, asombro extraordinario, incredulidad...".

"Y de repente, se viene abajo primero una y luego la otra. Ninguno de los que habíamos intervenido ni ningún teletipo ni experto nos habían hablado de la posibilidad de que se viniesen abajo", afirmó el periodista en este especial, añadiendo jamás se había sentido tan arropado: "Todos me estaban pasando información. Todos estaban a mí alrededor. Desde el primero al último, incluida Susanna Griso". "Yo recuerdo de darle a Matías teletipos con la sensación de que la situación nos superaba", aseguró la presentadora de 'Espejo Público'.