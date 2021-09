Movistar+ inicia temporada con las nuevas entrega de 'BSO' , el programa presentado por Emilio Aragón que regresa este miércoles 15 de julio. En estos nuevos episodios, Antonio Banderas, Alaska, Dani Rovira y Lolita Flores serán los personajes famosos que repasará sus trayectorias profesionales y personales al ritmo de las canciones que más le han marcado. Dentro del marco del FesTVal, YOTELE habla con Emilio Aragón sobre la nueva temporada de 'BSO' en Movistar+, entre otras cosas como un hipotético reencuentro de 'Médico de familia'.

-¿Tenías la idea 'BSO ya pensada o la aceptaste cuando te la propusieron?

Algunas vez había pensado en ello, pero ese fin de semana (en el que tomó la decisión), hurgué en mi cajón de sastre y supe que de ese hilo era por el que había que tirar. Además, todos hemos jugado a adivinar las canciones de los anuncios de la tele o a decir que nos recuerda una canción concreta. Todos tenemos música que nos sirve de banda sonora. Además, creo que era algo muy fácil de entender desde el primer momento. Luego, si también eres melómano y te gusta escuchar música y artistas en directo... Escuchar a María José Llergo cantar 'La nana del caballo blanco' de Camaron solo se puede hacer en 'BSO' porque no está en su repertorio, ni lo piensa cantar.

-¿Cuántas veces has dicho no a propuestas para volver a presentar antes de aceptar 'BSO'?

-Muchas, pero era normal. El comentario en mi círculo cercano era que eso era pasajero, pero tuve que tomar esa determinación porque si no no podía escribir, dirigir... Entonces, cuando ves que puede compatibilizar cosas, es muy difícil salir de esa rueda porque te vienen los viejos recuerdos de las horas en plató. Hubo muchos intentos, pero ha sido en una pandemia. Yo creo que todos hemos reflexionado sobre el futuro y, en esa cosa existencial, me dí en cuenta que en casa tenían razón. ¿Por qué no voy a hacer el programa y después retomar otras cosas? No pasa nada. Abro un paréntesis en mi vida y luego seguiré escribiendo.

-Pero ese paréntesis, ¿tienes previsto cerrarlo o te planteas alargarlo un poquito más ya que lo has abierto?

-Bueno, no voy a decir que de ese agua no beberé, pero si hago algo, sería hacer más entregas de 'BSO'. Sí que me gustaría seguir con los proyectos de ficción que tenía. Hay una comedia musical de la que tengo bastantes cosas sobre la mesa, hay un espectáculo de Navidad sobre mi padre que se estrenará el 12 de noviembre... Hay una serie de cosas que las puedo hacer si tengo tiempo.

-¿Habrá momentos emotivos en estas nuevas entregas?

-Hay varios momentos que son muy bonitos. Hay una actuación de Dani Rovira cantando 'A todo pulmón' porque le recuerda a su padre... Reconozco que a mí se me puso un nudo en la garganta cuando la estaba cantando porque me había contado la historia. También hay instantes con Lolita en la que ella me cuenta una historia de su hermano Antonio y es imposible no emocionarse. Hay cosas que hemos editado porque no hemos querido entrar en esos momentos, pero aún así ves que la persona ha hablado con sinceridad y sin tapujos.

-Si Fernando Jerez (director de entretenimiento de Movistar+ hasta junio) te hubiera llamado para ofrecerte una cosa diferente a 'BSO', ¿también habrías dicho que no?

-Pues claro. Una de las claves para que dijese sí a 'BSO' fue que me dijese 'lo que tú quieras'. Estoy absolutamente agradecido por la libertad de poder hacer porque he hecho lo que he querido. Eso es muy importante porque ya son muchos años en esta profesión. Todos sabemos lo complicado que es ganar un punto de share y los pulsos que hay todos los días y tenía claro que en el único lugar que podía hacer un formato de este tipo era Movistar+. Esto no lo puedo hacer en otro sitios.

Al igual que en ficción, Movistar+ está abriendo la puerta a otro tipo de entretenimiento y llevaban un tiempo queriendo hacer cosas alternativas dentro del mundo de la música. Si me dicen que sí a esta idea, y encima digo que no, sería para matarme.

-Ahora que han salido los primeros programas de 'BSO', ¿te piden aparecer en el programa?

-Ahora es más fácil sabiendo cómo es el programa, aunque esta primera temporada también lo fue porque, por ejemplo, con Antonio Banderas ya había hablado antes de que teníamos que hacer juntos. Con Lolita nos decíamos que ya no nos llamábamos. Esto ha sido el pretexto para poder vernos. Yo invitaría a gente a la que admiro. Me quito el sombrero por todos los que han venido. Me encantaría abrir el abanico e invitar a un Antonio López o un Mario Vargas Llosa. No tiene por qué ser cantantes, actores o monologuistas. Creo que 'BSO' puede dar juego a mucha gente porque te puedes esperar que Dani Rovira cante, pero de Mario Vargas Llosa no... Quizás hay personalidades ocultas ahí.

De momento, solo puedo hablar de estas ocho entregas, de las que estoy muy contento. Además, hablar con los invitados después de la emisión sobre lo que sintieron es muy bonito.

-Dijiste en la presentación que te quedaban 10 años en activo en televisión. ¿Tenías ya calculado el momento de la retirada?

-No, pero yo pensaba que con 73 años todavía tendría fuelles, pero no tanto como el que tengo ahora. Pero vamos, creo que 8 o 10 años sí que me pueden quedar porque el problema de esta profesión es la demanda y el tiempo. Parecía que lo comentaba en broma, pero tarde mucho tiempo en descomprimir cuando terminamos de grabar esta temporada, pero todavía me queda.

-En estos momento, vivimos un momento en el que la nostalgia está muy presente en la televisión. De hecho, se puede escuchar a mucha gente pidiendo, entre cosas, que vuelva ' El gran juego de la Oca' o que haya un reencuentro de 'Médico de Familia'. ¿Tú que opinas al respecto?

A priori, creo que cada cosa tiene su momento. Luego sí que son bonitos ciertos revival o reencuentros como, por ejemplo, 'Friends: the reunion', que fue todo un evento. A sus seguidores les gustó la idea de conocer anécdotas de la serie. A mí me lo han dicho en varias ocasiones para hacerlo con 'Médico de familia', pero no está en mis manos. Y luego, además, estas ideas son muy complicadas de llevarlas acabo. Hay que poner de acuerdo a mucha gente, además de que los derechos los tiene una cadena y hay actores que están desperdigados en muchos sitios.

-Pero, ¿crees que en la televisión de hoy en día funcionaría un 'VIP noche' o 'El gran juego de la oca'?

-Sí. Creo que la cuestión no es qué se hace, sino cómo. Si está bien hecho y das con la clave... Además, históricamente, esto no solo se aplica solo en la televisión, sino que también se puede trasladar a la gastronomía u cualquier otro terreno. De repente, alguien dice que nadie le gusta los donuts con salsa de tomate y, de repente, otra persona hace esta receta, se lo empiezan a comer y puede pensar en venderlos.

Estoy seguro que muchas personas hemos visto una película o un programa y ha dicho que tenía esa idea. A mí me ha pasado. Vi la película 'Yesterday' y yo tenía esa misma idea pero con clásicos, pero claro el que pega primera, pega dos veces.

-Respecto al homenaje que estás preparado a Miliki (su padre), ¿nos puedes contar algún detalle de este proyecto?

-Hace dos años, dos chicos de esta nueva generación que está experimento en el mundo del circo me persiguieron y me ofrecieron dirigir una función. Fue una experiencia muy bonita y, entonces, me pidieron que hiciese una segunda dedicada a mi padre, y que se estrenará el próximo 12 de noviembre. Ahora mismo estamos en pleno jaleo con ella.

-¿Qué te parece que los niños de hoy en día sigan creciendo con las canciones de Miliky?

-A mí me emociona. El otro día estaba con un amigo de Bilbao. Él estaba con su nieta y tenía puesta una de sus canciones. Si mi padre estuviese aquí, se emocionaría por el hecho de que sigan cantando los temas que ellos hicieron populares y que transcienden. Ya no son solo infantiles, sino que también se cantan en la exaltación de la amistad o en una boda. Ya van más allá. Ya forman parte del ADN de nosotros. El otro día, un chico me contó que la única conexión que tiene con su madre con alzheimer es cantando 'Hola Don Pepito'.

Hay gente que está apostando por renovarlo. Todo empezó hace más de 20 años con el Cirque du Soleil. Ahora, al igual que hay chicos que entran en el mundo del bárroco dentro de la música clásica, esto también ocurre con el circo. Hay gente joven que está experimentando otras cosas alternativas dentro del mundo del circo.