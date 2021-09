Ana Rosa Quintana ha querido aclarar durante la mañana de este miércoles algunas de las informaciones que se han publicado sobre el estado de salud de Ainhoa Arteta. La presentadora, que mantiene una estrecha relación de amistad con la soprano, lo ha hecho con el objetivo de "tranquilizar a todo el mundo", según ella misma ha explicado en su programa.

"Estaba con ella en el hospital el día que le dieron el alta. No ha tenido ningún infarto, ha tenido un cólico nefrítico", ha explicado la periodista de Telecinco. No obstante, ha reconocido que su estado de salud llegó a ser muy delicado: "La piedra debía estar en mal sitio. No sabemos si ya había infección, el caso es que tuvo que ser trasladada en estado gravísimo hasta el hospital Virgen del Rocío en helicóptero".

La soprano estuvo diez días en la UCI, tras los cuales permaneció en planta durante un mes. "En este momento está fuerte, sana. Una persona que ha estado al borde de perder la vida lo está llevando muy bien", ha asegurado Ana Rosa.

Por otro lado, ha confirmado que la artista ha sufrido dos amputaciones: "Le han amputado una falange de un dedo de la mano derecha y una falange de un pie que no le impide caminar". Actualmente, se encuentra "serena" y recuperándose en Bilbao en compañía de su familia y amigos.

"Las cosas son así. Hablo con ella constantemente y la he visto guapa, con fuerza y energía. Una persona que ha triunfado en todo el mundo nos ha dado una lección a todos", ha añadido la periodista. Para finalizar, ha hablado del mayor miedo que tuvo Arteta en los momentos más críticos de este duro episodio: "Lo único que pensaba era que no podría volver a ver a sus hijos. Perder una falange no le gusta a nadie, pero lo lleva estupendamente y con humor".