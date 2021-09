Quique Peinado y Manuel Burque vuelven a recorrer nuestro país con su caravana en la sexta temporada de 'Radio Gaga', que llega este jueves a Movistar+. Entre otros temas, el periodista y el actor abordarán la vejez a través de antiguos conocidos del programa, rindiendo también homenaje a la generación que más ha sufrido estos duros meses de pandemia. YOTELE habla con Quique Peinado y Manuel Burque sobre las nuevas entregas de 'Radio Gaga' en Movistar+.

¿Cómo ha sido la grabación de esta sexta temporada de 'Radio Gaga' en plena pandemia?

Manuel Burque: Ya teníamos el entrenamiento de la anterior temporada. Ya sabes que salimos de la caravana para que hubiese distancia de seguridad y estemos ventilados con la mesa en el exterior. Ya habiendo tenido la experiencia, esta temporada ha sido más fácil y cómoda.

Quique Peinado: Esta temporada llega un año y pico después del confinamiento. Ha sido todo más sencillo. De hecho, quitando las típicas cosas exigentes de un programa como 'Radio Gaga', creo que ha sido la temporada más cómoda de todas.

A lo largo de estas seis temporadas de 'Radio Gaga', los mayores han estado muy presentes. Esta sexta temporada la abrís con un programa que se llama 'Homenaje a los mayores'. ¿Ha sido especial comenzar con este tema, y más con todo lo que ha pasado con la pandemia?

Manuel: Nosotors ya habíamos hecho un especial de dos capítulos en el que tratamos con mayores y otro tipo de personas el tema del covid la temporada pasada. Hemos entrevistado a mucha gente de esa generación a la que más le ha afectado el virus y nos parecía muy emocionante ir a ver qué tal estaban. Este ha sido un gran homenaje porque la mayoría eran personas que ya habíamos visto y hablado. Son unos reencuentros emocionantes y muy tristes porque se ve cómo ha hecho mella la pandemia. No parece que han pasado 2 años, sino 10. Ha sido muy fuerte su efecto.

Quique: Al final, son personas que conoces, les coges cariño y vuelves pasado un tiempo. Fue triste porque, al final, el daño que ha hecho la pandemia a la gente mayor no nos lo ha hecho a nadie. Sabíamos que los reencuentros no iban a hacer muy alegres. Aunque luego sea optimista, el programa te da mucho que pensar.

Especialmente, como habéis dicho, también ha sido un homenaje y un reencuentro con la gente mayor con la que habéis hablado en estas seis temporadas.

Manuel: Por ejemplo, Mariano murió durante la pandemia. En esta entrega, nos reencontramos con su mujer y su familia. Es un momento muy triste y emocional. Por suerte, creo que nos hemos reencontrado con la mayoría de personas que siguen ahí, pero la verdad es que la pandemia les ha hecho mucha mella. Eso me ha llamado mucho la atención.

Quique: Si ya la vejez tiene fases en las que todo se acelera y el deterioro es más grandes, si le sumamos una pandemia, evidentemente, es algo jodido.

¿Cómo os habéis sentido vosotros en estos reencuentros?

Manuel: A mí me afecta mucho los cambios. También he de decir que la temporada empieza con mi madre, a la que también le ha afectado mucho la pandemia. Entonces, para mí, el programa es muy fuerte porque ves que el paso del tiempo es muy cruel, pero si a eso le sumamos por la pandemia... Como ellos dicen, por dentro, soy el mismo que cuando tenía 15 años, pero no entiendes por qué no funciona lo de afuera. Que la pandemia les haya robado estos años en los que tenían que aprovechar cada minuto me afectó y me sigue afectando un montón.

Aparte de esta primera entrega, esta temporada tendrá 5 episodios más. ¿Qué temas trataréis?

Quique: Lo que más me gusta de esta temporada es que, aunque la grabamos antes del verano, los temas están de actualidad. Nos quejamos de que la actualidad devora todo, pero sin embargo parecen que hay temas que no se van y que van surgiendo cada cierto tiempo. En uno de estos episodios, vamos a visitar un proyecto de cocina en el que se busca la integración de chavales. Ahí vamos a conocer cuál es la realidad de la menores extranjeros no acompañados. Cómo llegan los chicos, cómo son sus vidas y cómo conseguir salir a adelante gracias a iniciativas que no son del estado, cómo luchan contra el estigma...

También habrá un programa sobre mujeres sin hogar. Ahí se entiende cuál es la diferencia de una persona sin hogar si eres o no mujer. Hay otro de salud mental en el que hablamos de la depresión. Uno de los testimonios es el de una chica que tuvo un intento de suicidio, tema también de actualidad. De hecho, hace unos días, hubo una manifestación al respecto. El programa lo aborda desde una perspectiva que no se ve en los medios habitualmente.

Manuel: Además, iremos al Delta del Ebro para hablar con refugiados climáticos. Se están teniendo que mudar de sus casas porque el mar se está comiendo terreno. El Delta está desapareciendo, y es un sitio muy importante por los arrozales. Esto va a impactar, no solo mediática y medioambientalmente, sino que también a las vidas cotidianas de la gente que trabaja allí. En estos momentos, ya está desapareciendo por culpa del cambio climático.

Manuel: Y también iremos a una localidad en la que tocó tres veces la Lotería.

Quique: En el último sorteo de Navidad, le tocó a todo el pueblo.

¿Y qué temas han sido más interesantes de tratar para vosotros?

Manuel: El de la depresión. Los testimonio de primera mano de gente tan diferente que ha pasado por está enfermedad te llegan y te hacen ver que la cosa es mucho más extendida de lo que parece. Afecta a muchas más gente de la que creemos. Nosotros ya teníamos consciencia de la salud mental porque la hemos tratado en muchos capítulos, pero la depresión y el suicidio nos ha pegado como una bofetada. Creo que jamás había escuchado testimonios así.

Quique: Hablar con gente que tiene depresión crónica te impacta.

Manuel: Con todo el respeto a otros temas, pero el impacto te hace que te veas ahí. Son gente que tienen un trabajo o una vida normal y que, de repente, colapsan.

Echando la vista atrás, ¿qué balance hacéis de estas seis temporadas?

Quique: Personalmente, 'Radio Gaga' es lo mejor que he hecho en mi carrera profesional. Tengo la idea de que la mayoría de cosas que hacemos es entretenimiento puro y duro, y está muy bien, pero este programa va más allá. Creo que ayuda a gente y hace reflexionar. Creo que las personas que lo ven, cuando lo acaban, están un poco mejor, y eso es una satisfacción tremenda. Tenemos un equipo que ha conseguido que en seis temporada no haya ni un programa de malo. Por ejemplo, nuestra directora (Joanna Pardos) trabaja medio año para hacer seis programas porque está en todas las fases de la producción. Es un nivel de exigencia bastante grande. A mí me hace sentirme súper orgulloso de que la gente vaya a ver otra temporada.

Manuel: Poco que añadir a lo que ha dicho Quique. A mí me ha cambiado muchísimo 'Radio Gaga'. Se ha convertido en un trabajo importante y en un evento en mi vida cada año. Espero que siga durante mucho tiempo porque si no, lo voy a echar de menos. El programa me centra a mí.

Muchas gente piensa que los episodios de 'Radio Gaga' deberían ponerse en los colegios e institutos. ¿Qué opináis al respecto?

Quique: Y se ponen. Muchísimos profesores piden permiso a la productora y a la cadena para poner algunos de los capítulos en clase. De hecho, en el colegio de mis hijos, me empezaron a pedir fotos. Un día pregunté por qué me las pedían y me dijeron que les habían puesto el programa que hicimos de niños con trastorno de conducta en clase de religión. Y como ahí, en otros muchos sitios. Una de las mejores cosas que tiene este programa es el feedback de trabajadores sociales, profesores, psicólogos... Son gente que nos escribe a nosotros o que nos para por la calle y nos los dice. Parece mentira que un programa con una audiencia tan reducida como es la de la televisión de pago haga que mucha gente nos den las gracias por ello.

Manuel: Sin ir más lejos, tengo una vecina, que es profesora en un instituto, y más de una vez me ha dicho que quería poner algunos de los programas de 'Radio Gaga' en clase. Y es lo que dice Quique, muchas gente nos escribe gente para pedirnos permiso y darnos las gracias, pero también para decirnos que toquemos ciertos temas que no hemos tratado, aunque muchos no podemos hacerlos por el formato.

¿Qué temas os gustaría tratar en las futuras entregas de 'Radio Gaga'?

Manuel: Me gustaría tocar el tema de los profesionales de la sanidad, especialmente de la enfermería. Es verdad que como estamos en esta situación, veo que será difícil hacerlo hasta dentro de un tiempo, pero es algo que me emocionaría mucho. Además, mi madre es enfermera con lo cual tengo un vínculo especial. El trabajo que han hecho en pandemia, ella y todos los profesionales de la sanidad, habría que reconocerlo de una forma espectacular.

Quique: De hecho, íbamos a hacer un programa en un hospital y por la pandemia no se puedo realizarse. Otro tema que a mí me gustaría tratar sería algo relacionado con la integración de chavales con el deporte. Lo importante de 'Radio Gaga' es que desestigmatiza.