Lorena Edo, concursante de 'Gran Hermano 14', ha compartido en redes sociales los insultos y ataques que le dedicó Miguel Frigenti en 2013. Mientras que el colaborador se encuentra en la casa de 'Secret Story', la valenciana ha querido recuperar unos vídeos en los que recibe multitud de descalificativos que ha definido como odio y gordofobia.

En sus redes sociales, Lorena quiso publicar un texto explicando lo que sucedió a causa de su participación en el reality presentado por Mercedes Milá: "Me hablaron de una madre y un hijo que constantemente hablaban de mí en Twitter con una inquina y crueldad innecesaria. Llegaron a conseguir mi teléfono y recibí llamadas insultantes de ambos".

La exparticipante añadió varios de los vídeos en los que la atacaban con dureza por su aspecto físico antes de perder 60 kilos: "Eres gorda, Lorena, resentida y muy mala persona. No te veo haciéndote fotos en una discoteca, yo, si fuera empresario y llevase un zoo, te pondría a hacerte fotos. En un zoo sí, pero en una discoteca no".

En el fragmento aparecen muy molestos insultándola gravemente: "Igual que tú puedes defender el ir de gorda por la vida, que yo soy gorda y me da lo mismo, también una persona tiene derecho a decir que no tendría nada con una gorda porque no le gusta", le dicen en el vídeo.

Debido al revuelo generado, Edo ha conectado este sábado con 'Socialité' para hablar del asunto y mostrar su postura: "Decido hacer esto público porque antes de entrar en 'Secret Story', veo que empieza a haber un lavado de imagen con Frigenti, de que sufre 'bullying', a vender la pena y que sufre acoso", ha explicado tras añadir que denunció a Frigenti y ganó.

La invitada del programa presentado por María Patiño ha sido muy contundente: "Creo que esto es un delito de odio, es gordofobia porque esto está ocurriendo y hay mucha gente que sufre estas consecuencias", añadió ante el apoyo de la presentadora.