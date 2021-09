El avance del volcán Cumbre Vieja mantiene en vilo a toda la península y en particular a las islas Canarias, desde donde la Televisión Canaria está haciendo una labor informativa muy seguida por los ciudadanos, como demuestran sus grandes índices de audiencia estos días. Su cobertura ha sido muy elogiada, por lo que han decidido hacer caso a las personas afectadas que han solicitado que no se muestren más imágenes de los afectados. "Siempre vamos a respetar la integridad y los sentimientos de las personas afectadas, que lo están perdiendo todo, sus casas y muchos de ellos sus medios de trabajo. Por ello no hemos grabado imágenes de las personas evacuadas que se encuentran en el campo de fútbol de El Paso", declaraba Paco Luis Quintana, el presentador del 'Telenoticias 1'.

En una conexión en directo, el presentador explicaba que hay personas que "están pasando momentos muy dramáticos", de ahí que no quieran visibilizar ese dolor mostrando las pérdidas de sus casas. "Nos lo pedían los vecinos y, por supuesto, faltaría más", expresaba.

Radio Televisión Canarias ha compartido el vídeo del momento a través de su perfil de Twitter, donde ha recibido nuevamente muestras de agradecimiento por el trato. "No hemos grabado imágenes de las personas evacuadas que se encuentran en el campo de fútbol de El Paso y dejamos de emitir y compartir aquellas en las que se vean casas derrumbándose", expresaban en la red social.