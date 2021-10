Iván Redondo reapareció anoche en laSexta en la vuelta de 'Lo de Évole'. El exjefe del gabinete de Pedro Sánchez se sentó a hablar con el periodista, que se quedó descolocado con algunas de sus declaraciones acerca de su decisión de finalizar su trabajo en el gobierno.

"Decidí parar y paré. Lo entendió [Sánchez] pero estoy a disposición del presidente y del país", explicó Redondo sobre su salida, de la que se ha dado una versión contraria que afirma que fue el presidente quién decidió prescindir de sus servicios. Por tanto, Jordi Évole quiso saber cuál era su relación actual con Sánchez: "¿Cuándo hace que no habla con él?", preguntó. "Estamos en contacto", se limitó a responder él.

"¿Sabe que da esta entrevista?", volvió a preguntar el presentador, a lo que el invitado respondió: "Sí, lo sabe". "¿Quién se lo ha dicho? Porque solo lo saben en la cadena", incidió el conductor. "Lo conoce porque estamos en contacto", volvió a responder él. "¿Y le dijo: 'Voy a dar una entrevista a Évole'?", insistió el presentador, mientras el invitado se cerraba: "Estamos en contacto". "Joder, Iván. ¿Pero se lo dijo usted?". "Estamos en contacto", concluyó.

Iván Redondo: "Corta lo de laSexta"

Redondo también comentó que volvía a los medios de comunicación: "A jugar en el mismo equipo contigo", le comentó a Évole, a lo que este preguntó sorprendido: "¿A La Sexta se viene?". "No, analista, los lunes, en La Vanguardia", explicó él.

Entonces el presentador bromeó con el sueldo que iba a ganar por escribir artículos. "Parecido a usted", le respondió Redondo. "Yo si quiere se lo digo aquí y ahora, si usted me lo dice, yo la diría, pero usted no se atreve a decir su cifra", dijo Évole. "Sé que te quiere fichar mucha gente, no me hagas hablar, esto seguro que lo quieres cortar", bromeó él.

Poco después, el exjefe de gabinete de Sánchez quiso que el presentador retirara un comentario de la entrevista: "Lo de La Sexta... en fin. Córtalo, ¿eh?". "¿Está al caer?", preguntó Évole, que insistía: "¿Va a estar en La Sexta?". "Córtalo", continuó pidiendo Redondo entre risas.