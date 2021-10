Ya se conocen detalles sobre el desembarco en Europa de HBO Max, la plataforma de WarnerMedia, cada vez más seria competidora en las guerras del streaming. Durante el segundo trimestre de 2021, su aumento en suscriptores sobrepasó las expectativas de los analistas y ahora esperan llegar a los 70-73 millones a nivel global a finales de este año. Gran parte de ese crecimiento (todo un cambio tras unos inicios titubeantes) ha sido a expensas de las salas cinematográficas: como bien es sabido, los estrenos cinematográficos de Warner Bros., incluyendo 'blockbusters' como 'Wonder Woman 1984' y 'Godzilla vs. Kong', se han estrenado simultáneamente en HBO Max en Estados Unidos durante todo este año.

La presentación virtual de HBO Max en Europa, exactamente tres semanas antes de su lanzamiento (26 de octubre), incluyó una noticia importante a este respecto: el año que viene, las nuevas películas de Warner se podrán ver en España en la plataforma solo seis semanas después del paso por salas. Duro golpe para las salas (aunque para ciertas películas evento el público, seguramente, no querrá esperar) y también para los intermediarios del PVOD (Premium Video On Demand). En el menú cinematográfico de Warner para 2022 aparecen 'The Batman' (con Robert Pattinson como nuevo hombre murciélago), la tercera parte de 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos', el biopic musical de Elvis que prepara Baz Luhrmann o la nueva versión de 'Salem's Lot'.

Al desfile de películas recientes hay que sumar un, en principio, rico fondo de catálogo que incluirá desde clásicos como 'El mago de Oz', 'Casablanca' y 'Cantando bajo la lluvia' hasta la integridad de la franquicia 'Harry Potter' o las películas del Universo Extendido de DC.

Carrie Bradshaw regresa en diciembre

Pero si algo asociamos con la marca HBO, es su legado de series, algo en lo que HBO Max seguirá destacando. Bajo el liderazgo del jefe de contenido Casey Bloys, la mayor cantidad no ha supuesto realmente un descenso en la calidad: series originales de Max como 'Hacks' (todavía inédita en España), 'The flight attendant' e incluso la inicialmente vista con suspicacia 'Love life' (cuya segunda temporada tendrá al frente al gran William Jackson Harper) han recibido parabienes críticos o nominaciones a premios. Hay también expectativas en torno a los originales desarrollados a nivel local; en el caso de España, el producto nacional inminente incluye 'Todo lo otro', 'Venga Juan' y '¡García!'.

Las mayores noticias del evento virtual fueron un par de fechas: 'And just like that…', la secuela tardía de 'Sexo en Nueva York', llegará en diciembre, y un mes después será el turno de 'El Pacificador', inmersión en los orígenes del personaje interpretado por John Cena en la última 'El Escuadrón Suicida', con el responsable de aquella, James Gunn, como productor. También se pudo ver un prometedor primer 'teaser' de 'La Casa del Dragón', expansión del universo de 'Juego de tronos' que llegará en 2022. Para nostálgicos de los dosmiles, la gran noticia es, sin embargo, la anunciada incorporación del clásico 'teen' 'O.C.'.

Mejor plataforma y precios competitivos

En el evento se informó también sobre las novedades a nivel técnico. Cristina Sulebakk, directora general de HBO Max para la zona EMEA (Europa, Oriente Medio y África), habló de un "producto que mejorará el visionado" (aunque no se pronunció la palabra mágica "4K"), una aplicación más fácil de localizar y posibilidad de personalizar la experiencia de usuario o crear perfiles para hijos según edad.

En cuanto a precios, los usuarios de HBO (cuya plataforma se transformará en HBO Max) no deben empezar a temblar: el precio se mantiene tal y como hasta ahora: 8,99 euros por mes. Quienes decidan apuntarse ahora, además, tendrán la posibilidad de pagar una cuota anual que supone un ahorro de más del 30%.

Tras este primer desembarco europeo, que incluye también varios países nórdicos y Andorra, HBO Max se extenderá a Europa Central y Oriental y Portugal en 2022. Su plan de ataque e invasión es llegar a los 190 territorios en 2026.