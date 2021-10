Ferran Torres es el hombre del momento tras su doblete contra Italia. Nadie duda de que el de Foios sea un gran futbolista con un gran futuro en la Selección española, y sobre eso mismo quiso hablar Josep Pedrerol. El presentador, además de señalar que el atacante es un pedazo de delantero, también quiso recordar al Valencia CF y a la mala gestión del club con la venta del valenciano.

“¿Cómo pudo dejar escapar el Valencia CF a Ferran Torres? Qué rabia”, señaló Pedrerol. Con esta y otras declaraciones, el presentador consiguió que sus palabras se hicieran virales y que estas generaran debate. A los pocos minutos de la viralidad, las redes sociales se llenaron de comentarios de aficionados valencianistas haciendo alusión a que el Valencia no lo dejó escapar.

La realidad es que Ferrán Torres se negó a renovar porque no era titular indiscutible con Marcelino, además de que era consciente de que grandes equipos estaban detrás de él cuando la situación del Valencia no era la mejor. Por otra parte, el jugador también pidió ciertas cosas para renovar y el club no estaba dispuesto a aceptar sus condiciones.

Por esta razón, el Valencia tuvo que poner al atacante en el mercado para que este no se fuese gratis al acabar su contrato. Finalmente, Ferran se marchó al Manchester City por 23 millones más bonus.