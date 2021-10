Isa Pantoja ha respondido a los últimos ataques de su hermano. El pasado lunes, Kiko Rivera arremetió en una entrevista contra ella y también contra su prima Anabel, asegurando que no tienen "ni oficio ni beneficio". "Si no hablan de mi familia no interesan", declaró el DJ.

Esta mañana, en 'El programa de Ana Rosa', la hija de Isabel Pantoja ha roto su silencio: "Todo el mundo tiene un límite, me he callado y me estoy callando muchas cosas". Además de insistir en que no ha hablado mal ni de él ni de su familia, ha querido dejar claro que sabe cuál es su función en los platós: "Si yo vengo aquí, obviamente, no es por ser periodista".

"No hace falta que nadie me lo diga (...) yo estoy estudiando mi carrera y en un futuro a lo mejor puedo ejercer o no, pero es mi problema", ha apuntado antes de añadir: "Estoy aquí porque entre otras cosas hablo de mi familia, pero no me gusta que me lo echen en cara".

Enfado de Isa Pantoja tras las declaraciones de Kiko Rivera

Isa no ha ocultado su enfado por la actitud que está teniendo Kiko con ella durante las últimas semanas: "No soy menos que tú y tú no eres más que nadie". "Hace muchos años me podían decir de todo porque me daba igual, tengo mucha confianza en mí misma. Pero una cosa es eso y otra es que, ahora, que tengo mis prioridades y mi estabilidad, vaya a permitir que se me machaque por algo que no he hecho", ha continuado diciendo.

La colaboradora, que ha recordado que su hermano sí habló de ella en 'La herencia envenenada', ha reconocido que toda esta situación le duele especialmente por su hijo: "Ha llegado un momento en que tiene 7 años y también se entera de las cosas". "No voy a permitir que nadie me humille y me machaque por algo que no he hecho", ha advertido Isa.