Carlota Corredera es, para lo 'bueno y lo malo' vital en Sálvame y en la órbita del mundo Telecinco. Esta vez, la presentadora ha sido protagonista por hablar sin tapujos sobre el estado de su compañero y amigo Kiko Hernández.

¿Qué ha ocurrido con Kiko Hernández? El fallecimiento de Mila Ximénez, amiga y persona muy querida dentro de los platós de La Fábrica de la Tele, y la llegada de la segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco: 'En el nombre de rocío' (un testimonio sobre Antonio David cambió la historia por completo antes de su presentación) supusieron una 'revolución' en Sálvame.

Al intenso 'tren' informativo de Sálvame y el adiós de Mila Ximénez tras combatir contra una enfermedad se sumó el duelo por la también pérdida de Begoña Sierra, amiga íntima del periodista y fundadora del Bingo Las Vegas. Y finalmente Kiko Hernández dijo basta. Necesita parar para resetear.

La despedida temporal de Kiko: motivos

El periodista, superado por la situación, informó en público de su 'retirada' temporal. "No puedo más. Se me junta un duelo con el otro y hay un momento que revientas. No puedo más", aseguró Kiko Hernández.

Carlota, unas semanas después de conocerse la noticia, ha querido trasladar en público su máximo apoyo a Kiko. "Venimos de una etapa muy complicada, se fue nuestra compañera, que la queremos y es un pilar fundamental. El programa no ha parado, ha sido muy duro. Kiko ha perdido a dos personas muy queridas por la misma enfermedad", expresó Carlota Corredera.

Eso sí, la presentadora mostró sus ganas de que Kiko se recupere mentalmente cuanto antes para que vuelva con más fuerza a los platós de Sálvame (cómo asistir a ver el programa en directo).

Carlota Corredera arrasa contra Juls Janeiro

Por último, y lejos del tema de Kiko Hernández, Carlota Corredera quiso mandar un mensaje crítico a Julia Janeiro, hija de José Campanario. Esta semana ambas tuvieron una discusión sobre el feminismo que se ha hecho viral.

"Si Juls está incómoda porque le sigan los medios, no tiene nada que ver con el feminismo. Si fuera un chico, también le seguiríamos. Es hija de, entiendo que para sus padres es muy complicado. Su hermana ha conseguido el anonimato", confesó la periodista en unas declaraciones recogidas por la revista Lecturas.