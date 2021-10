Ha sido una de las noticias del mes en el mundo del corazón. Antonio David, ex de Rocío Carrasco, y Olga Moreno se separan. Lo avanzó la revista 'Lecturas' y la ruptura es una realidad por un motivo que podrías imaginarte...

Los rumores de infidelidad se habrían confirmado y este sería el detonante, siempre de acuerdo a la información de la prensa especializada.

La pareja ya no vive junta, ya que ella se ha centrado en su negocio en Málaga y él en su nuevo proyecto en su canal de YouTube. De hecho, la separación era cuestión de tiempo, puesto que el vínculo entre ambos ya venía mermándose progresivamente en el último año.

Antonio David Flores, infiel a Olga Moreno: motivo de su separación

La hija de Antonio David Flores, hijastra de Olga Moreno, no da crédito a lo sucedido. La noticia ha sido de impacto para la mayor del matrimonio entre el exGuardia Civil y Rocío Carrasco.

Pero la separación no lo es todo: lo más fuerte ha sido cómo el mismo día de anunciarse ya se apunta al affaire de Antonio David Flores con otra mujer. Y el bombazo es... que es una amiga de Rocío Flores.

Así lo afirmó en Sálvame Omar Suárez, en directo en el programa. "Antonio David Flores tiene una relación especial con una amiga de Rocío Flores", apuntó.

La reacción de Rocío Flores a la separación de Antonio David y Olga Moreno

La reacción de Rocío Flores, siempre mucho más 'próxima' a Olga Moreno y a su padre que a la parte de su madre en toda la guerra generada entre la hija de Rocío Carrasco y Antonio David, ha sido guardar de momento silencio público. Pero Omar Suárez pudo hablar con ella. "Está enfadada. Ella trabaja aquí, hablará y tampoco me ha querido contar mucho", aseguró.

Rocío Flores se quedó impresionada al conocer que su padre habría sido infiel a Olga Moreno con una amiga suya. De momento no ha querido hablar en televisión

Marta López, otra de las colaboradoras de Telecinco, avanzó que en su primera reacción Rocío no se lo podía creer. "Creo que piensa que todo esto no es verdad".

¿Y con la amiga? Marta aseguró que no está "enfadada" con ella. "No me ha dicho que esté enfadada con su amiga, he notado que estaba muy disgustada. Estoy destrozada, esto es insufrible", llegó a comentar.

¿Quién es la nueva 'amiga' de Antonio David Flores?

Laura Fa ya avanzó hace unos días que la vio con sus propios ojos en un hotel en el que se alojan los colaboradores de Telecinco no residentes en Madrid. "Había mucha complicidad". De momento su identidad no ha trascendido.