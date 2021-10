Alba Carrillo pudo reencontrarse anoche con su madre en el plató de 'Secret Story'. Lucía Pariente se convirtió en la sexta expulsada del reality show de Telecinco tras perder el duelo contra Adara Molinero, y su entrada en plató fue de todo menos tranquila. La ya exconcursante se enfrentó a Elena, la madre de su rival, después de que esta le reprochase algunos de sus actos en la casa.

"Creo que te has echado tú sola con tu comportamiento, con tus frases dañinas, con tu cara por delante y otra por detrás. Hay un comentario en especial que me ha herido muchísimo. Dijiste que se acuerda este año de su hijo", aseguró Elena en referencia a unas palabras de Lucía con las que insinuó que, en realities anteriores, Adara no tuvo presente al pequeño en su día a día.

En ese instante, Alba se metió en la discusión para defender a su madre: "No entres, porque ella ha dicho lo más grande. No tiene vergüenza. No sabes ni ganar. Es malo no saber perder, pero no sabes ganar es un fastidio". "La que no sabe perder eres tú", replicó Elena antes de enzarzarse con la colaboradora en una acalorada batalla dialéctica.

"¿Por qué no se quedan los niños fuera?", pidió mientras Alba le acusaba de haber dicho "barbaridades" durante las últimas semanas. "Alba, que tiene que ganar el concurso este año", apuntilló Lucía, dando pie a que su hija hiciera un desafortunado comentario: "Ya, pues a ver a quién se tira".

A pesar de las palabras de la modelo, que causaron indignación en redes sociales, Jorge Javier optó por no expulsarla de plató. En cambio, si le dio un toque de atención. "Lo he dicho, sí. Y lo mantengo. Si quiero, lo digo", sostuvo ella. "Alba, cuando dices que hay que saber ganar, también hay que saber perder", le dijo el presentador.

"Luego te arrepientes. Ya verás Carlota...", dejó caer ante una Alba muy alterada por la situación: "Pues estupendo, a ver qué dice de lo que ha dicho esta señora de mi hijo". "No ha dicho nada, Alba", zanjó Jorge Javier para continuar con los contenidos de la noche.