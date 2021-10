'Secret Story' vivió una de sus noches más polémicas con Adara y Lucía Pariente como protagonistas. Aunque esta última fue expulsada por la audiencia el jueves en un duelo con la primera, el programa quiso que un mensaje de la madre de Alba Carrillo se colara en la casa, lo que provocó todo un huracán.

Todo ocurrió cuando los concursantes se encontraban leyendo tuits de espectadores, entre los que estaba el de Pariente, que se dirigía directamente a Adara. En él, la ya exparticipante hacía mención a un asunto que Adara había compartido con ella de manera privada durante su estancia en la casa.

"¿Cómo puedes llevar dos años sin relación con tu padre? Un padre es el 50% de tu equilibrio emocional. Intenta reconciliarte, te hará bien", rezaba el mensaje de Lucía, cargado de saña. En la casa los concursantes no dieron crédito e incluso se escuchó un "no se puede permitir". Sin embargo, Adara no pudo ni responder al ataque, ya que se levantó del sofá y se dirigió al baño, donde rompió a llorar.

La concursante acabó sufriendo un ataque de ansiedad y tuvo que ser atendida por sus compañeros. Por su parte, Lucía Pariente no se disculpó y se limitó a explicar sus intenciones: "He hablado con ella más de media hora de este tema, cariñosamente y se lo he dicho con cariño. Como una oportunidad de salir y arreglarlo".

Adara se terminó recuperando y respondió a Lucía: "Es de tener una maldad absoluta, ningún compañero sabía cómo estaba la situación con mi padre, y aprovechar algo así cuando solamente lo sabía ella, es algo bajo y ruin". En redes sociales se acumularon las críticas hacia Pariente y también al programa por dejar que se leyera ese tuit y que la joven se desestabilizara.

El ataque de ansiedad que le está dando a Adara por culpa del tweet de Lucía. No se puede ser peor persona #SecretNoche7 pic.twitter.com/ZLHscur1zx — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) 24 de octubre de 2021

Os recuerdo que quien toma la decisión de meter algunos tuits en la casa, son los mismos que hacen la escaleta, el contenido.



Si tú no quieres que Adara se lleve un sofocón leyendo ese tuit, aunque lo escriban, no se lo metas. 💪



De cajón de madera.#SecretNoche7 #Secret24O — J◉Sǝ 6ª◉彡 (@Jose6o) 24 de octubre de 2021