El 11 de septiembre del 2020, Antonio David Flores y Marta Riesco estuvieron en 'El programa de Ana Rosa' donde el exguardia civil se dedicaba a recibir las críticas y todas las teorías que formulaban ante su posible lealtad a Olga Moreno. Tras la noticia de la separación de ambos y la supuesta infidelidad por parte de Antonio David, las imágenes ganaban aún más fuerza. El malagueño, en la conexión en directo, fue preguntado por su posible deslealtad y respondió: “En casa está todo muy tranquilo, las explicaciones las daré cuando llegue”.

Con tal de dar más soporte a sus confesiones dijo que "los cimientos están bien asegurados", y todo esto al lado de Marta, que tan solo le mira en dos momentos. La amistad entre ambos pudo haber comenzado el 25 de julio de 2020, donde estaban ambos disfrutando en una discoteca y la cercanía que mantenían los dos estaba ahí.

Según ha revelado un pariente de Kiko Hernández, el matrimonio de Antonio David y Olga Moreno estaría separado desde que esta salió de terminó su experiencia en 'Supervivientes': "Olga vive al lado de la tienda y Antonio David en un piso en Málaga, en una zona cerca de la playa". Al perecer, Olga podría haber descubierto la deslealtad de su marido.

Gianmarco Onestini vivió la experiencia de 'Supervivientes' con Olga y se pasó con el plató de 'Sálvame' para contar cómo fue el reencuentro de ambos tras volver Olga de la isla: "Me pareció muy raro que al salir, se subió a la furgoneta donde estaban sus hijos y su marido y ni se saludaron. Le pregunté a Olga y me dijo que no se había dado cuenta de que estaba él. Es mentira porque la furgoneta era muy pequeña".