Josep Pedrerol se mostró muy molesto con el hecho de que, a sus espaldas, se proyectase una estelada mientras hablaba a la cámara. Sucedió durante uno de los programas de esta semana de ‘El chiringuito de Jugones’, un momento que no tardó en hacerse viral en las redes sociales.

El presentador no se cortó a la hora de darle varios toques de atención en directo al realizador para que retirase una imagen que podía malinterpretarse. Un momento embarazoso y que las redes explotaron al máximo.

"No me pongas a mí la bandera esta. Pecker, no me pongas la bandera esta a mí detrás, no me apetece. Parece que yo estoy aquí con la estelada...", repitió Josep Pedrerol en un par de ocasiones, interrumpiendo una de sus propias intervenciones en el acalorado debate.

No me pongas a mi la bandera esa pic.twitter.com/YQQIkAZI1G — Humans of Late Chiringuito (@LateChiringuito) 25 de octubre de 2021

El realizador en cuestión, Carlos Pecker, tras el revuelo generado ha salido al paso con un vídeo para zanjar la polémica. "Yo era el realizador y no lo puse aposta, pero me ha caído -la bronca-”, señaló con humor.

“A ver, que me está mandando todo el mundo el tuit este en el que Pedrerol dice '¡Pecker quita esto!' porque sale una bandera independentista detrás de él. Ya lo quiero explicar. Las 'colas', que son imágenes que se hacen de los temas que se hablan, las hacen los ayudantes de realización, redactores. Tú no controlas cada plano de las colas", continuó explicando.

Responsabilidades compartidas

"Realmente creo que no tengo la culpa. Son cosas que se meten en las 'colas', como en cualquier programa de tele", justificó Carlos Pecker tras ahondar en el funcionamiento de estos recursos del que él no es del todo responsable.

"Que me cayó la bronca? Pues claro. ¡¿Cómo no me va a caer la bronca?! Pero bueno una tontería y ya está. No le doy más vueltas”, concluyó el realizador de ‘El Chiringuito de Jugones’.