En Sálvame no dan a basto. Entre la supuesta infidelidad de Omar Sánchez a Anabel Pantoja (así reaccionó ella) y la deslealtad de Antonio David Flores a Olga Moreno con Marta Riesco se han hecho la parrilla televisiva de la última semana.

El primero de los casos finalmente habría quedado en nada. Omar 'El Negro' habría salido ante los rumores y su desmentido habría tumbado de un plumazo toda la información, pero con el caso del ex Guardia Civil, antigua pareja de Rocío Carrasco, la información sigue llegando con fuerza.

Sálvame desveló las presiones que Antonio David habría ejercido sobre determinados colaboradores para no filtrar más información. ¿El motivo? Al parecer, el ex de Rocío Carrasco no querría ser protagonista por su divorcio en pleno proceso judicial contra su ex mujer.

Antonio David, contra Sálvame y Telecinco tras desvelar la infidelidad a Olga Moreno

De momento toca esperar para encontrar una primera 'valoración' oficial de Antonio David. De igual modo, Olga Moreno sigue guardando silencio mientras sigue con su vida habitual en Málaga, donde tiene su negocio.

Pero la realidad es que Antonio David estaría muy enfadado con su entorno por las filtraciones recientes. Alguien en su familia habría defraudado al nuevo youtuber desvelando información confidencial a los colaboradores de Sálvame.

La última hora de la separación de Antonio David y OIga Moreno

De momento, en los platós de Telecinco se ha asegurado que la separación se produjo cuando Olga Moreno salió de Supervivientes y que ya viven por separado.

Kiko Hernández desveló en antena que alguien, cuya identidad no ha trascendido pero que podría ser cercano a Antonio David, tendría en su poder hasta 32 minutos de grabación con todo tipo de detalles sobre la relación.

Y eso es lo que más mosquearía al entorno de Antonio David, que ahora se centra en buscar al 'topo'

¿Quién es el topo en el caso Antonio David Flores?

"Hay una caza de brujas en la familia de Antonio David Flores, que se sigue esforzando pero el familiar sigue hablando".

"La voz que escuchamos aquí no es la del topo, es la de una persona que trabaja en el programa que transcribe esta conversación", aseguró a su vez Kiko Hernández.