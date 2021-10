Rocío Carrasco pasó este viernes de nuevo por juzgado tras la última denuncia de Gloria Camila. El objetivo del proceso era evitar que se vulnerara la intimidad de Rocío Jurado en la la docuserie de Telecinco en la que habla de su familia. A su salida del recinto, la hija de la artista confesó que nunca había buscado enseñar una de las pruebas que se vio obligada a aportar como consecuencia de la denuncia.

Gloria intentó evitar que se hicieran públicos los escritos íntimos de 'la más grande', a pesar de que esa no era la intención de su hermana: "Rocío en ningún momento ha pensado en sacar esos documentos, ella simplemente habló de ellos cuando se le preguntó en 'Sálvame'.

Tras poner fin a sus declaraciones ante el juez, la protagonista de 'Rocío: contar la verdad para seguir viva' detalló qué era lo que había explicado: "Ha ido bien… Me he visto obligada a aportar un documento el único que no hubiera tenido que aportar en mi vida y tengo que deciros que había mucha insistencia en que se aportaran documentos pero ahora en la vista hay mucha insistencia en que los documentos que se han aportado, se quiten del procedimiento".

En 'Sálvame', Carlota Corredera dio más detalles de qué se trataría en estos documentos clave que no deberían haberse mostrado nunca por la información que tienen y de las personas de las que se habla: "Dejarían en mal lugar a José Ortega Cano", añadió la presentadora dejando con la duda a los espectadores.