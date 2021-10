En 'First Dates', las primeras sensaciones sobre una cita son muy importantes para que las dos personas estén bien, pero no siempre son correctas. Esta semana, uno de los solteros que intentó probar suerte en el programa de Cuatro no acabó sintiéndose del todos a gusto con la chica con la que lo habían emparejado, pero eso no impidió que la cosa fuese a mejor.

El formato de citas unió en una de sus últimas entregas a un chico de Barcelona y a una andaluza de Jaén, pero la cosa no arrancó con buen pie. El joven se sintió un tanto incómodo por cómo lo miraba ella: "Sus caras me ponen nervioso, me mira, parece que analiza todo lo que digo", expresó un tanto nervioso.

Belén tampoco acabó de arrancar con buen pie con Álex por la distancia que separa los hogares de cada uno y lanzó un primer análisis de él: "No es capaz de expresar sus sentimientos, se contradice".

Todo apuntaba a que no iba a mejorar la cosa, pero sí lo hizo. Tras conversar de muchos temas empezaron a encajar y al finalizar la cita reconocieron que tenían ganas de más: "Queremos mambo", expresaron.