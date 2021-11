Alba Carrillo podría no volver nunca jamás a los platós de Sálvame. Al menos, así lo pide parte de la audiencia. ¿El motivo? El último 'numerito' que armó en directo en el programa de Telecinco presentado por Jorge Javier Vázquez.

Este fin de semana se vivió una noche de tensión en Sálvame Deluxe, que terminó con la ex de Santi Burgoa, abandonando el plató ante la incredulidad de los presentes. Se sintió víctima de una 'encerrona' y esto no habría gustado nada a la organización del programa.

De igual modo, sus formas tampoco fueron las correctas, ya que tuvo una enorme bronca con la dirección del programa. Se habla incluso de relación rota (empresarialmente) entre las partes, con lo que la hija de Lucía Pariente no participaría más en el programa de Telecinco.

¿Qué ha pasado entre Alba Carrillo y Telecinco?

Todo se remonta al último Sábado Deluxe. En él, Alba Carrillo tuvo una importante bronca con la dirección del programa, que decidió sentarla en directo en el polígrafo de su madre. Ella aseguraba que eso no estaba pactado en su contrato y se sintió víctima de una encerrona.

En Telecinco trataban de demostrar todo lo contrario y aseguraban que estaba todo hablado con anterioridad. "Yo no he dicho que fuera a estar. No quiero que me hagan encerronas de estas", aseguró Alba Carillo.

Patricia González, directora de Sálvame, estalló contra Alba Carrillo, indicando que estaba todo cerrado para que Lucía Pariente, su madre, se sometiera al test de Conchita con su hija presente. "Alba dijo ayer que iba a estar en el polígrafo de su madre". Belén Esteban, allí presente, también defendió esta idea.

Jorge Javier atiza a Alba Carrillo tras su adiós de Sálvame

Rápidamente Alba Carrillo abandonó el plató. Se borró literalmente. Y evidentemente, los allí presentes no se quedaron de brazos cruzados. La dirección del programa habría tomado ya una drástica decisión sobre el futuro de la colaboradora: podría estar sancionado.

"Tenemos movida. Hay jaleo. Ya hemos dicho que no esto iba a acabar mal. Se está equivocando. Es un error enorme de Alba, que hace unos meses había conseguido remontar esa imagen de conflictividad que transmite". Jorge Javier, que se puso rápidamente por los pasillos de Mediaset, aseguró: "Está cruzando líneas rojas".

Jorge Javier: "A Alba Carrillo lo que le pasa es que está desatada. Alguien la tiene que sentar y decirle o paras o te quedas en tu casa". #polipariente pic.twitter.com/xSrZgkKe09 — 🔥 ❌ STRONG Boy ❌🎃🥚🕊️ (@StrongBoy__) 30 de octubre de 2021

El castigo de Telecinco a Alba Carrillo

Jorge Javier, al no encontrarla, fue claro, con la madre Alba Carrillo. "Me dicen que se le han escuchado decir que estar en el polígrafo se negocia. Alba está entrando por unos derroteros muy complicados, no solo aquí sino también en ‘La casa de los secretos’. Está cruzando varias líneas rojas hasta que alguien diga ‘hasta aquí’ y esté un tiempo fuera. No puede estar diciendo que iba a estar y hoy decir que no", le dijo a Lucía Pariente.

Minutos después, la dirección del programa informó que Alba Carrillo también estaba expulsada como colaboradora de los debates de Secret Story.