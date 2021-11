Ha llovido mucho desde el nacimiento de Sálvame, en abril de 2009. Atrás quedan muchos, muchísimos programas donde la audiencia siempre fue fiel y han pasado muchos colaboradores.

Algunos ya son historia y otros siguen. Sea como sea, han habido muchos cambios en el programa líder de Telecinco. Pero con el paso del tiempo se van sabiendo cosas sobre los entresijos del programa, que ahora no vive su mejor momento. De hecho, se sospecha con la cancelación del programa.

¿Qué ha pasado con Sálvame?

Sencillo. Se ha filtrado el prototipo de programa que en su día se ideó y que luego no fue. El proyecto se planteó en la cadena de una forma bien distinta a lo que hoy en día es Sálvame. Así lo reconoció Carlota Corredera, presentadora y una de las caras más visibles y polémicas de Sálvame.

Ella conoce como nadie las entrañas del programa. La presentadora va a presentar un nuevo formato: Sobreviviré: After Show, y acudió a Mitele Plus para promocionar su programa.

Sálvame no se iba a a llamar así inicialmente

Allí reveló que Sálvame no se iba a llamar inicialmente así. "¿Vosotros sabéis que Sálvame no se iba a llamar Sálvame? El primer nombre que tuvo era Sobreviviré. ¿A que no lo sabíais?", dijo.

Nagore Robles, presente en escena, mostró su complicidad tras la confesión. "Me suena esto, porque de verdad, plagiamos todo de vosotros. A ver si nos va igual de bien", comentó la exgranhermana sobre el nuevo programa y Sálvame.