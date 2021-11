Kiko Rivera reapareció en Sálvame Deluxe. "Estoy agradecido por las cosas buenas que me está dando la vida", aseguró el hijo de Isabel Pantoja, que aprovechó su entrevista para señalar a su hermana, Isa Pantoja y también para señalar a su prima Anabel Pantoja por la celebración de su boda horas después del fallecimiento de su abuela.

Hace exactamente un año Kiko Rivera se sentó en Sálvame para hacer aquella famosa entrevista bomba 'Cantoja: La herencia envenenada'. Ahora y con una sudadera de la marca Kantora is mine, algo que muchos interpretan como una declaración total de intenciones, Kiko Rivera analizó el acercamiento con su madre.

"Las cosas entre mi madre y yo no están tan bien como parece", dijo. Sí reconoció haber destensado la cuerda con ella, pero se mostró dolido con su actitud cuando falleció su abuela y su madre, doña Ana. "La teoría no tiene nada que ver con la práctica. El fallecimiento de mi abuela me pilla en La Graciosa y se me parte el alma. Ahí se terminan todos los planes y me entra un sentimiento de culpabilidad horroroso. Pienso no me he despedido de mi abuela, soy un mierda de tío", explicó.

Eso sí, atacó de nuevo a su madre y expresó su malestar con que ni ella ni Agustín avisaran a su tío Bernardo. "No entiendo por qué no avisaron a mi tío Bernardo cuando murió mi abuela".

Así fue el reencuentro Isabel Pantoja-Kiko Rivera

Para Kiko, ese reencuentro después de meses de reproches fue totalmente "real y sincero". "Yo pienso que se ha muerto mi abuela pero a mi madre con la que no me hablo se le ha muerto su madre. Lo único que he hecho ha sido perdonarle lo económico, no voy a seguir luchando por algo que me va a llevar 25 años pero mi madre se tiene que sentar conmigo y explicarme. No voy a volver a una guerra innecesaria porque me perjudicaba a mí mentalmente", reconoció en su entrevista con María Patiño.

Eso sí, aunque la relación ahora esté algo mejor, Kiko reconoció que a su madre, Isabel Pantoja, no se lo ha perdonado todo. "A mi madre solo le he perdonado lo económico".

Ataques también a su hermana y a su prima, Anabel

Kiko reconoció que ahora, después de ese tímido acercamiento, se siente "mejor" y más liberado. "Se despertaba el Kiko infeliz, porque no estaba contento contigo mismo y con la situación. Mi mujer me decía 'oye, tronco, aquí hay gente que te quiere. Mi vida se basaba en buscar la respuesta. Me levantaba de mala leche. Pero con la muerte de mi abuela, pum, chip cambiado", dijo.

Eso sí, no perdonará a Anabel Pantoja que celebrara la boda en aquel contexto aunque respeta su decisión. "Anabel me dijo que en su boda no iba a haber fiesta, pero la fiesta se les fue de las manos".

Kiko Rivera: "Yo he visto con mis ojos como mi abuela ha empezado a toser y mi hermana (Isa Pantoja) ha estado al lado con el puñetero móvil y no le ha dado el agua" #ElVagoSinLuces #CantoraEsDeIsabel #kikovuelve #SABADODELUXE pic.twitter.com/GvwZSGaXV3 — Rafael García López 📱💻📺 (@RafaelGarciaLAF) 13 de noviembre de 2021

Sobre su hermana fue claro y yo lo había sido muchas veces. "No tiene ni idea" o "veía a mi abuela toser y no era capaz de levantarse del móvil para llevarla agua" fueron algunos de los reproches o dardos que le lanzó.

Kiko Rivera pidió perdón a su madre, Isabel Pantoja

Kiko también reconoció haber pedido perdón a su madre por todas las insinuaciones mediáticas y reproches que le hizo en televisión. Eso sí, reconoció que la relación está muy fría. "Hace casi un mes que no hablo con ella por teléfono".

"Llamé a mi madre y se puso a la defensiva, a partir de ahí se creo un conflicto entre los dos. Mi madre sigue con su prepotencia, creo que tengo que acostumbrarme a eso", aseguró.

Kiko Rivera: "Le pregunté a mi madre por qué había quitado mis flores de la tumba de mi padre en su aniversario" #kikovuelve @riverakiko — Deluxe (@DeluxeSabado) 13 de noviembre de 2021

El feo gesto de Isabel Pantoja con Kiko: Quitó las flores de la tumba de mi padre

"Le pregunté a mi madre por qué había quitado mis flores de la tumba de mi padre en su aniversario", siguió Kiko. Todo fueron ataques a Isabel Pantoja... aunque insistió en que la relación había mejorado.

"Le pedí perdón a mi madre por mi comportamiento. A mí ella no me ha pedido perdón".