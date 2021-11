Uno de los rostros más conocidos de El Chiringuito de Jugones, Edu Aguirre, se pasa ahora al mundo de las series con un proyecto para Atresmedia Player llamado "Los Amigos de Edu", una serie documental que pretende mostrar el deporte como vía de superación personal.

El colaborador de El Chiringuito de Jugones conducirá los capítulos que, por otra parte, estarán producidos por el director de este programa, Josep Pedrerol, donde se mostrará el día a día de deportistas de alta competición que tienen que darlo todo diariamente para seguir en el mundo del deporte de élite.

⚽ #ATRESplayerPREMIUM estrena 'Los amigos de Edu' el 28 de noviembre 📲 Una serie documental original donde el deporte se muestra como vía de superación personal 💪🏽 https://t.co/3uUddeum42 — ATRESplayer (@ATRESplayer) 17 de noviembre de 2021

Rostros muy conocidos

Algunos de los participantes de "Los Amigos de Edu" serán Gerard Descarrega, Cisco García, Desireé Vila y Javi Martí, que contarán como se enfrentan a la presión diaria de ser los mejores, vivir en la alerta constante y no permitirse ningún momento de relajación. "Los Amigos de Edu" tiene previsto estrenarse el próximo 28 de noviembre.