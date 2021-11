Si en Sálvame tienen para todos... imagínate fuera. Esta semana ha habido bronca y de la gorda dentro del programa como consecuencia del mercado solidario de Lydia Lozano. ¿El motivo? Que ni Laura Fa ni Kiko Hernández donaron ropa (la idea era luego su reventa para recaudar fondos para destinarlos a los afectados por el volcán de La Palma) para su mercadillo solidario.

Las críticas entre los colaboradores fueron muy comentadas, pero la audiencia tampoco se quedó corta. Ahora bien, hay tema más allá de la solidaridad de los colaboradores de Sálvame: la vuelta de Paz Padilla a la televisión y como presentadora.

La novedad no gustó a parte de la audiencia y pronto comenzó el boicot en redes sociales al programa. "Tras unos días de ausencia", rezaba el comunicado del programa anunciado el regreso de Paz Padilla. "Esta señora está muy fuera de lugar. Su humor caducado que solo se ríe ella porque gracia no tiene... No sabe ni pronunciar el nombre de la chica con la que está hablando, es vergonzoso".

Paz Padilla ha vuelto a ‘Sálvame’ tras unos días de ausencia 👏 #yoveosálvame https://t.co/EVgerr1QCd — Sálvame Oficial (@salvameoficial) 23 de noviembre de 2021

Sálvame cae en audiencia tras recuperar a Paz Padilla

Pronto llegaron los resultados adversos y el gran competidor de Sálvame, "Tierra Amarga" de Antena 3 comenzó a ganarle terreno. De hecho, la telenovela turca se ha convertido en el programa más visto con un 15.9% de audiencia.