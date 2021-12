En First Dates siempre ocurre alguna cosa que, cuánto menos, resulta sorprendente. Es el caso del impactante testimonio de María, soltera, sin hijos y que en su cita confesó que bebe su propia orina y que incluso se la llega a untar por todo su cuerpo.

Ante la pregunta de Carlos Sobera por sus hábitos, María ya avanzó la peculiar dieta que sigue. Por ahí ya se veía venir que algo de lo que iba a decir resultaría chocante.

“Ayuno muchísimo. Fui vegana, luego crudivegana, luego liquidariana. En total, dos años enteros sin comer nada sólido... Para venir aquí, no he comido nada, solo he bebido", le explicó.

El presentador quiso saber entonces de que se alimentaba, y en ese momento llegó la sentencia definitiva. “Bebo agua de coco, mi propia orina. Hago orinoterapia. Se llama lupin", dijo con toda naturalidad.

María: "Si tienes una enfermedad... ¿Qué tienes que hacer?" 🤔



La respuesta de María se limita a una sola palabra... 💩😱 #FirstDates29N @firstdates_tv pic.twitter.com/ue549hVWbu — Warner Bros. ITVP España (@WarnerBrosTVES) 29 de noviembre de 2021

Una persona muy singular

Queda claro que María es una persona muy singular. Tanto que, pese a no comer alimentos sólidos, tiene una energía muy difícil de seguir por sus amistades.

“Me cuesta encontrar amigos que me sigan el ritmo. Yo he optado últimamente por salir con erasmus o estudiantes o nómadas digitales", señaló durante el programa de Cuatro.