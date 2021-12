Alejandro Nieto está siendo uno de los grandes protagonistas de la presente edición de 'La isla de las tentaciones'. El participante se está encontrando con numerosas críticas por sus comentarios durante las hogueras y también por otros que las redes han rescatado y por los que ha sido tildado de machista. Su madre, Maribel, está siendo la encargada de defenderle en el plató de 'El debate de las tentaciones'. Maribel ya denunció el "acoso y derribo" hacia su hijo, pero ayer terminó perdiendo los papeles con Kiko Matamoros.

Después de que el colaborador criticara la actitud de su hijo, Maribel replicaba: "No eres un ejemplo a seguir. Cállate la boca mejor, que estás con Alejandro que no sé lo que te pasa con él". "Como sé que no soy un ejemplo a seguir por mi experiencia vital, puedo decir que tu hijo es el peor ejemplo a seguir. Mucho peor que yo", contestaba el colaborador. Kiko insistió: "Tu hijo no puede hacer feliz a nadie porque es un posesivo".

Fue entonces cuando ella estalló: "Eres el payaso de aquí. Eres un payasete. Es lo que quería, enfrentarme a él". Tras esto, Sandra Barneda pedía calma, aunque los dos seguían a lo suyo. "Maribel, te voy a echar del plató", le advirtió entonces la presentadora. "No no, es que me voy, es lo que estoy deseando, irme", soltó ella, que añadía: "Estoy mal, no para desde que ha empezado".

"Te voy a decir una cosa y me voy a poner seria. Vuestra situación no es fácil, pero tu hijo la ha cagado también. Entonces, cosas que escucharás y no te sentarán bien, pero por favor mantengamos la compostura. Y no insultes tampoco. Creo que no hay que descalificar a nadie, no es la manera. Sé que lo estás pasando mal, y creo que aquí te hemos cuidado mucho. ¿Tu hijo es el ángel y nosotros somos el demonio? Pues vamos a mantener un poco el límite", zanjó la conductora.