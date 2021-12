La gran final de la primera edición de 'Secret Story' también contó con un momento de alta tensión. Minutos antes a que proclamase a Luca Onestini como ganador, Jorge Javier Vázquez expulsó a Lucía Pariente del plató del reality tras llamarle "bravucón" cuando le dijo que esta mintiendo al contar nuevamente la historia del supuesto bolígrafo que Cristina tenía en la casa: "Mentís tú y tu hija".

Jorge Javier amenazó con no seguir con la final después de que Pariente se negase a abandonar el estudio, manteniendo que no mentía con el asunto del bolígrafo que, supuestamente, tenía Cristina: "¿Sabes por qué? Porque el presentador, que es el que manda en este plató, te dice que salgas. Estoy hasta el coño de vuestras disculpas. ¡Venga, a la calle! Bueno, pues hoy no se proclama ganador".

Jorge Javier expulsa de plató a Lucía Pariente, echando mierda sobre ella y su hija #SecretFinal pic.twitter.com/xJPKiKFlG9 — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) 24 de diciembre de 2021

"Está muy feo lo que has hecho, Jorge, pero yo te pido disculpas por lo de bravucón. No es bueno ni para ti ni para mí. Lo siento mucho, pero no voy a abandonar el plató porque no he dicho ninguna mentira. ¡No lo abandono porque no he mentido!", insistió Lucía Pariente. "Pues no pasa nada. Salgo yo. Que no voy a estar. Yo no voy a continuar", aseguró Jorge Javier fuera de los planos de las cámaras, regresando posteriormente y lanzándole una frase lapidaria a la madre de Alba Carrillo: "Tú y tu hija sois las personas sois las personas más desagradecidas y falsas del mundo".

Después de marcharse a una publicidad de algo más de un minuto, Jorge Javier lanzó un mensaje muy directo a Alba Carrillo después de que Lucía Pariente se marchase del plató tal y como le ordenó: "Cuidado con el Twitter. Yo no sé si mañana tendrás programa o no, pero cuidado porque estamos hasta las narices, ¿te enteras? Aquí ya jueguecitos ninguno. A mí ni me nombres jamás. ¡Jamás! Ni utilices juego sucio con este programa, mintiendo y sembrando dudas. ¿De acuerdo? Como diría mi Mila Ximénez, yo no amenazo, ejecuto".

"Yo estoy muy relajado. Lo que pasa es que estoy, hasta las narices de que nos cuestionen aquí y de que la gente que trabaja aquí se vea humillada, atacada, insultada... ¡Hombre, ya está bien! Y cuidadito, familia Carrillo Pariente. Hasta el coño estamos todos. Ya está bien de callarnos y aguantar", finalizó Jorge Javier Vázquez antes de continuar con los contenidos del programa, que estuvo interrumpidos por los gritos de Lucía Pariente.