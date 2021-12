Anne Igartiburu tendrá muy presente a Ana Obregón el próximo 31 de diciembre. La presentadora de 'Corazón' le ha dedicado unas palabras muy especiales y cariño a la actriz en una publicación que subió tras conocerse que había dado positivo por coronavirus, motivo por el cuál no podrá estar presente en el balcón de la Puerta del Sol para retransmitir las Campanadas.

"Beso infinito, compañera, estarás presente en nuestro corazón y pensamiento. ¡Te queremos mucho!", escribió Igartiburu en el post que Obregón colgó en su perfil oficial de Instagram, siendo uno de los comentarios que más 'Me gusta' recibió.

En dicha publicación, Ana Obregón confirmó la noticia de su positivo por covid, sintiendo comunicar que no iba poder estar acompañando a los espectadores de TVE en este cambio de año: "Deciros que estoy bien, en casa, como si fuera un catarro superfuerte gracias a las vacunas. Esta variante vuela, está en todas partes. Os lo dice alguien que no ha salido de su casa en todas las Navidades y sin embargo lo he cogido".

"Lo que más me entristece es no poder estar en ese balcón de la Puerta del Sol para agradeceros a todos de corazón el apoyo y el cariño tan inmenso que he recibido todo este año a través de la redes, en los medios de comunicación y en la calle", afirma también la actriz en este post.

Jacob Petrus, con Anne Igartiburu en TVE

Tras esta inesperada noticias, TVE ha decidido confiar en Jacob Petrus para ser el sustituto de la actriz y acompañar a Anne Igartiburu en esta emisión especial. De este modo y después de conducir juntos la 'Gala Inocente, inocente 2021', el presentador de ‘Aquí la tierra’ se pondrá por primera vez al frente de la retransmisión de las Campanadas, que serán las 17ª consecutivas para la comunicadora.

De este modo, Anne Igartiburu y Ana Obregón no podrán repetir la dupla con La 1 de TVE consiguió mejorar sus resultados de audiencias en las campanadas del año pasado. La retransmisión, que supuso la reaparición de la actriz tras la muerte de su hijo, reunió a 6,1 millones de espectadores y un 29,3% de cuota de pantalla, datos que alcanzan los 8,6 millones de seguidores y el 39,9% si sumamos los datos de La 2 y el Canal 24 horas en el momento exacto de las uvas.

Más allá de los números, su retransmisión en 2020 fue muy importante a nivel social. Además de ser la primera pareja femenina en la historia de la cadena, Obregón e Igartiburu brindaron unas emotivas campanadas marcadas por la pandemia y que fueron muy bien recibidas por el público que empatizó con Ana en su peor año personal.

A pesar de que no podrá estar en las que hubieran sido sus quintas campanadas, Ana Obregón también ha sido una de las grandes protagonistas de la programación navideña de TVE al haber conducido junto a Boris Izaguirre 'Telepasión Airlines: Vuelo 2021', el especial para Nochebuena con muchos rostros de la cadena.