Paz Padilla se convirtió este jueves en uno de los personajes del día por sus polémicas declaraciones sobre las vacunas. La presentadora de 'Sálvame' afirmó que "no sirven para nada" en un discurso que estuvo repleto de lapsus línguae, refiriéndose a la variante ómicron como 'Onitrón' y renombrando como 'Luján' a la ciudad china de Wuhan, donde se detectó el virus por primera vez.

Los errores de la humorista no solo causaron carcajadas en las redes sociales, sino que también provocaron risas en el plató de su propio programa, presentado este jueves por Carlota Corredera. En medio de un debate sobre la relación de Rosa Benito con Rocío Carrasco y su posición en el conflicto familiar, la conductora del espacio quiso conocer la opinión de los colaboradores.

"¿Con quién está Rosa?", le preguntó Carlota a Kiko Matamoros, que aprovechó para burlarse de Paz Padilla haciendo uso de sus palabras: "Con Onitrón". "¿Perdona?", respondió la presentadora, visiblemente descolocada por la respuesta, mientras a Kiko Hernández se le escapaba una carcajada.

Kiko Matamoros y Kiko Hernandez burlándose de Paz Padilla ,con toda la razon pic.twitter.com/2Af6VN32pi — 🇵🇷@lebiram🇵🇷🌪💗💜 (@lebiram34980787) 30 de diciembre de 2021

"Con Onitrón no, te pregunto que si está con Rocío Carrasco o no", insistió la periodista ante Matamoros, que continuó con sus mofas hacia la gaditana: "A mí... Yo me voy a Luján y dejadme en paz, que estas cosas se sabe cómo empiezan y no cómo acaban". "Tengamos la fiesta en 'Paz', venga siéntate", apuntilló por su parte Hernández.