Telecinco intensifica la promoción de 'Secret Story' ante el inminente estreno de su segunda edición, la primera protagonizada por desconocidos. La cadena ha empezado a dar pistas sobre los concursantes que habitarán la casa mostrando algunos objetos personales que indicarían rasgos de sus personalidades. A diferencia de la versión con famosos, por el momento no se ha desvelado ninguno de los secretos que les corresponden.

En la primera de las promos, Sandra Barneda analiza dos pistas. La primera de ellas se trata del libro 'Meditaciones' de Marco Aurelio, lo que le hace pensar que se trata de "un intenso o una intensa". "Con alguien así conversaciones no te van a faltar, pero puede ser que te canses un poco durante la convivencia", comenta la presentadora.

Sobre la segunda pista, un reloj de bolsillo, apunta que puede pertenecer "a alguien que no sea tan joven". "O nos puede engañar, porque ahora se lleva lo antiguo. Creo que alguien con ese reloj tiene que vestir de forma particular, pero a lo mejor me equivoco", añade la conductora de 'Secret Story'.

Aquí va nuestro regalo de Reyes de la mano de una maga muy especial, @SandraBarneda 😉 ¿Qué os dicen a vosotros las primeras pistas de los futuros concursantes de #SecretStory? pic.twitter.com/eJGW3t3rCt — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) 5 de enero de 2022

Carlos Sobera, presentador de las galas de los jueves, también se ha animado a jugar en un vídeo compartido en las redes sociales del programa. Su primera pista es una moneda de cien pesetas. "¿Pero este qué edad tiene?", bromea el vasco, que también plantea el nivel adquisitivo de su propietario: "A este igual le sobra la pasta, porque estas monedas tienen que estar muy valoradas".

La segunda imagen corresponde a una mochila, pista que tampoco resulta nada esclarecedora. "¿Qué tendrá dentro?", se limita a preguntar Sobera en la promo de 'Secret Story', que arrancará sus emisiones en las próximas semanas.