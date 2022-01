Ángela Cremonte regresa a Antena 3 con 'Mentiras', la adaptación española de la exitosa serie británica ‘Liar’. En este thriller, la actriz da vida a Luna Munar, profesora de literatura en un instituto de Palma de Mallorca y recién separada de Iván, su novio de toda la vida, queda una noche a cenar con Xavier Vera (Javier Rey), reputado cirujano en la isla y padre de uno de sus alumnos. A la mañana siguiente, Laura amanece sola en su cama con náuseas y un gran vacío en su memoria. Lo que empieza siendo un malestar físico se convierte pronto en una sospecha terrible: Xavier la ha drogado y violado.

Con la ayuda de su hermana Cata, que trabaja de anestesista en el mismo hospital que Xavier, Laura acude a la policía para denunciar a Vera por violación. Los inspectores Daniela Bauzá y Víctor Silva se encargan de la investigación. La ausencia de otras pruebas más contundentes hace que el caso quede reducido a una cuestión de a quién creer: al respetable cirujano que dice que tuvieron una relación consentida o a la profesora de instituto con un historial de denuncias por acoso y trastornos psicológicos.

Frustrada por la incapacidad del sistema judicial para encerrar a su violador, Laura emprende por su cuenta todo tipo de acciones contra Xavier Vera. El duelo entre Laura y Xavier irá subiendo de intensidad hasta llevarlos a situaciones extremas que ponen en riesgo sus respectivas vidas. YOTELE habla con Ángela Cremonte sobre el estreno de 'Mentiras' en Antena 3.

¿Qué vamos a ver en 'Mentiras' a partir de este miércoles en Antena 3?

'Mentiras' es un thriller trepidante de 6 capítulos, que pasan como un rayo, en el que se plantean un conflicto y un debate muy interesante y actual, por desgracia, como es el de una supuesta violación. Laura Munar está muy segura de que ha sido violada después de una cita muy bonita y romántica con Xavier Vera, el personaje que interpreta Javier Rey, y que está absolutamente convencido de que él no ha sido. A partir de la denuncia de mi personaje, el conflicto está servido porque se muestra cómo la sociedad le hace un doble juicio a la víctima y prematuro al presunto autor. Un debate actual hecho serie de televisión.

Un debate hecho serie de televisión que hará reflexionar a mucha gente.

Espero que sí. Hay que debatir más aún sobre este tema porque estamos muy verdes e infantilizados como sociedad. Todavía esterotipamos a la víctima como un ser frágil, engañable y como un corderito degollado y al presunto agresor lo condenamos desde el minuto 1 sin saber si lo ha sido o nos sorprendemos porque no tiene cara de malo ni un cartel que diga que nos va a destrozar la vida. Normalmente, los agresores reales están disfrazados de ángeles y príncipes porque si no no podrían cometer sus tropelías. Como sociedad seguimos pensando eso "si era un vecino estupendo". Sería estupendo porque quería parecerlo porque si no no nos iba a engañarnos a todos.

También se dice eso de "si era una persona muy fuerte". Ya, pero si te drogan y te violan, tu fortaleza no puede entrar en el juego. Si una tiene miedo, una tampoco puede ser dueña de su propia fortaleza porque el miedo paraliza y tenemos derecho a tenerlo.

¿Laura Munar va a hacer cualquier cosa por defender su versión?

Sí. Primero, ella es una persona bastante impulsiva. No es perfecta porque también es verdad que a las víctimas se les pide que lo sean. Se les dicen cosas como "por qué no denunciaste en el minuto 1" o "tienes un pasado dudoso en tus relaciones". ¿Eso qué tendrá que ver? Habrá que juzgar si me han violado o no.

Pese a las lagunas que pueda tener, que luego se descubrirán por qué las tiene, tiene muy claro que ha sido violada. Ella cree absolutamente en la justicia. Tiene un sentido de justicia muy desarrollado como Antígona. No soporta la injusticia, y ella va a ser lo que sea para que se haga justicia, y no solo por ella misma. No es un acto egoísta, sino es por las posibles futuras víctimas que pueden venir después y por las pasadas. Eso es muy laoble. Lo que me parece interesante es cómo tiene a gran parte de la sociedad y del sistema en contra cuando creo que habría que facilitarle el camino a las víctimas.

¿Llegará a tomarse la justicia de su mano?

Laura está dispuesta a hacer lo que sea y lo hace aunque no esté bien. Como ella siente que el sistema no responde a tiempo, sino mal y tarde, y su familia le arropa de aquella manera y cómo puede, se siente sola junto al resto de las víctimas. No se va a quedar sentada en su casita lamiéndose las heridas.

Además, Laura litigia contra el prototipo de hombre perfecto y bien posicionado como es Xavier.

El prototipo de hombre perfecto que como sociedad todavía aún no concebimos como presunto agresor porque somos infantiles en muchas cosas. Vuelvo a decir: ¿Cómo podemos pensar que los agresores van a ir por la vida desenmascarados y con cara de malos? Estos individuos son muy narcisistas y necesitan mantener su reputación inmaculada, precisamente, para hacer con la mano izquierda lo que no hacen con la derecha.

No ha sido tu primer papel de protagonista, ¿no?

Mi primer papel de protagonista fue en 'Amar es para siempre' con Alfonso Bassave, pero sí que es verdad que este ha sido muy importante. Ha sido el trabajo más desafiante que he hecho en mi carrera. He sentido una gran responsabilidad, pero una gran alegría y agradecimiento por el hecho de por haberlo hecho. Me he dejado el alma.

'Mentiras' es la adaptación de la exitosa británica 'Liar'. ¿Qué diferencias hay entre ambas? ¿La viste antes de comenzar a grabar?

Sí, claro. La vi. No me puede aguantar. Es verdad que los primeros capítulos son muy fieles a la original, pero luego nosotros tomamos otras decisiones. Pensábamos que la británica hacía un poco de caricatura y no queríamos eso.

Los actores hemos participado en el proyecto y en el guion como nunca antes. Ha sido un gran trabajo en equipo.

¿Qué crees que es lo más peligroso de las mentiras?

Que se convierten en verdad como hizo Joseph Goebbels en la Alemania nazi. Eso es lo más peligroso de las mentiras: que nos la acabamos creyendo.