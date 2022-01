La tercera edición de ‘Mask Singer' empieza a calentar motores en Antena 3, que ha desvelado hoy dos fichajes en el plantel de "investigadores", como se conoce al jurado del programa. Mónica Naranjo y Ana Obregón se incorporan al talent e intentarán adivinar quién se esconde bajo el disfraz junto a Javier Ambrossi y Javier Calvo.

Mónica Naranjo se estrena así en el concurso revelación de la temporada pasada, mientras que Ana Obregón se convierte en investigadora fija después de haber sido invitada en su segunda edición. Por tanto, desaparecen tanto José Mota, que ya había avanzado su salida, como Paz Vega, ganadora de la primera edición e investigadora de la segunda.

Mientras que para Mónica será una nueva experiencia en un talent tras haber sido jurado de 'Tu cara me suena' o de 'OT 2017', para Obregón será la primera vez que, de manera oficial, se siente en dicha mesa. La actriz suma así un nuevo proyecto profesional tras el Telepasión de estas navidades en La 1 y las Campanadas que no finalmente no pudo presentar a causa del covid.

Los Javis son los únicos que se mantienen en esta tercera edición junto a Arturo Valls, que volverá a ser el maestro de ceremonias. El reto está en volver a conseguir atrapar al público como lo hizo aquella primera edición, que promedió un enorme 23,6% de cuota de pantalla y casi tres millones de espectadores, logrando superar esta cifra en su gran final, que alcanzó un 25,9% de cuota de pantalla.

La segunda edición, emitida unos pocos meses después de la primera, se tuvo que conformar con un 16,5% y 1.749.000 espectadores de media. Aunque su final ascendió a un 20,6% y 2 millones, el talent no pudo repetir la hazaña al verse torpedeado por la contraprogramación de Telecinco con 'Supervivientes'