En 'First Dates' también se equivocan al emparejar solteros y en algunos casos los participantes se llevan una decepción. Esta semana, una de las comensales se quedó parada al conocer el señor que le habían propuesto como cita, ya que se alejaba de su prototipo de hombre ideal.

Ana María buscaba una persona con la que estar a gusto y de la que enamorarse. Juanjo, por su parte, lo que buscaba era una mujer con la que poder encajar. A pesar de estas intenciones, especialmente ella, acabó encontrando una multitud de defectos en esa primera impresión del hombre.

Nada más verlo fue muy clara y acabó tapándose bien toda la cara con las manos mientras charlaba en la barra del restaurante y Juanjo entraba al recinto: "Ay, no me gusta. Por dios, me muero, antes me tiro al tren. No estoy tan desesperada", declaró mostrándose apurada por lo que le había parecido. A pesar de esas primeras sensaciones, Ana intentó conectar con el hombre y encontrar cosas en común y gustos afines, pero acabó dejando claro que buscaba otro tipo de persona de la que enamorarse.