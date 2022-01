'La Resistencia' recibió durante la tarde del martes un aluvión de comentarios negativos tras anunciar la identidad de su invitado. Numerosos usuarios criticaron que el programa de Movistar+ sentara en su sofá a Marc Seguí, cantante que en 2017 publicó una serie de mensajes machistas y homófobos . Lejos de obviar la polémica que se había suscitado, Broncano arrancó la entrevista hablando de este asunto.

La grabación del programa comenzó más tarde de lo habitual por una conversación que mantuvo el presentador con su invitado fuera de cámaras. "El community manager me ha dicho 'se ha liado, David'. Me ha empezado a enviar un montón de mensajes que se han publicado cuando anunciamos que venías. En su momento había leído alguno de esos tuits tuyos, que eran feos, machistas y homófobos. Hoy, a raíz de esto, he visto más tuits todavía", explicó Broncano, calificando de "horribles" las palabras de Seguí.

"Eso nos ha puesto en una situación jodida. Es la primera vez que llamo a un invitado antes de empezar el programa. Te he llamado para decirte que es una putada. Había visto que te disculpaste sin excusas, diciendo que eras un gilipollas y que te equivocaste. Es verdad, en lo de que eras gilipollas te creo", continuó diciendo ante los aplausos del público.

Seguí tomó el turno de réplica para apuntar que no ha cambiado su forma de pensar porque "nunca he pensado de esa manera". "Era un niñato y si me viera ahora me daría un guantazo bien dado (...) en ese momento me dio por hacer el gilipollas por redes sociales", aseguró ante Broncano, que quiso conocer cuáles eran sus "intenciones" al escribir esos ataques: "Algunos son muy fuertes".

"Hace un par de años no quería estudiar y no tenía aspiraciones en la vida, estaba todo el día en la calle fumando y no tenía buenas ideas, solo la liaba y hacía el tonto. Con estos tuits buscaba atención. Un amigo mío puso un tuit y se encendió una llama. Pensamos que si empezábamos todos a poner burradas se liaría en redes, y efectivamente lo conseguimos", comentó el cantante.

Marc Seguí: “La gente ha sido dura conmigo pero también tenía que serlo” “Simplemente era gilipollas y punto” #LaResistencia pic.twitter.com/UpLLg5cbxu — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 18 de enero de 2022

Después de escuchar sus explicaciones, Broncano siguió interesándose por todo el revuelo que ha generado este asunto: "La gente que dice 'esta persona está cancelada'... Yo entiendo a la gente que lo dice, ¿pero qué opinas de eso?". "Yo también lo entiendo. Si realmente tuviera esas creencias, tendría que estar cancelado de todo. A esa gente le quiero decir que me gustaría que me conocieran realmente. Solo puedo volver a pedir perdón y tiempo", señaló el invitado.

"Para nosotros es una putada como programa", confesó Broncano: "Aquí no hacemos un interrogatorio a todo el mundo que viese sobre cuáles son sus opiniones ideológicas. Han venido 700 invitados, habrá gente que piensa cosas machistas y homófobas, pero no puedo hacerle un test a cada uno". Por su parte, Seguí zanjó el asunto volviendo a pedir perdón: "Ya me conoceréis".