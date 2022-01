El caché de Marta Riesco, la nueva pareja de Antonio David Flores, ha subido como la espuma desde que se confirmó la relación. La periodista de Telecinco, colaboradora habitual de El Programa de Ana Rosa, lo sabe y por ello quiere sacar 'tajada'.

¿Qué es lo que sabemos hasta la fecha? Que Marta Riesco confirmó la relación cuando parecía que había un acercamiento entre Antonio David y su ex mujer Olga Moreno y que ahora que es tema de tertulia en cada programa de Sálvame... ha subido sus pretensiones hacia Mediaset.

Al menos así lo ha desvelado Gema López, colaboradora del programa de Telecinco, que confirmó un bombazo en Sálvame. Marta Riesco habría puesto a la cadena condiciones para seguir colaborando en los dos programas en los que está: El Programa de Ana Rosa y Ya son las ocho.

Marta Riesco se siente infrautilizada

Al parecer, la joven Marta Riesco se siente infrautilizada. "Me cuenta que ella quiere seguir siendo periodista, que lo está pasando fatal, que ella quiere estar detrás de todo esto. Yo le digo a la cara: 'Creo que estas encantada con lo que te está ocurriendo'. Yo luego me vengo al programa y esta mañana me entero que Marta Riesco, que quiere seguir siendo periodista y que quiere estar alejada de todo esto y que no quiere estar en el centro, no entiende cómo no se la llama más días porque ella es protagonista de todas las historias que se están contando", manifestó Gema López.

Al parecer, a Marta Riesco no le habría sentado que la cadena no cuente con ella en más espacios (le de más trabajo) cuando ella es el motivo del relleno de las tertulias. Tras acusarla de tal modo, Gema López se desmarcó de Marta Riesco.

Críticas a Marta Riesco por su actitud con Sálvame tras confirmar su relación con Antonio David

"Digo yo: si yo vengo de periodista porque lo que quiero es mantenerme al margen y me levanto a las cinco de la mañana agotada y hago reportajes y hago directos. ¿Por qué quiero ir a un plató a hablar de este tema?", aseguró.

Jorge Javier Vázquez no se quedó corto. "¿Cree que su mejor momento profesional es estar liada con el Penas?", aseguró. "Hay más. Dentro de las peticiones que ha hecho porque sabe que ahora es protagonista y que su imagen es importante, ha solicitado que ni una sola imagen sea de antes de operarse la nariz. Mira que yo soy coqueta y que me gusta salir bien, ¿pero en un momento de máxima preocupación lo que quieres es hacer más platós? Cuando ella me encuentra en el pasillo, le dije mi opinión. A quien le beneficia esto es a ti", añadió Gema López.

El gran gesto de Antonio David con Marta Riesco

La conversación fue a más, poniendo a caldo a Marta. "Marta Riesco le cuenta a alguien que Antonio David le ha pagado tres meses de alquiler del tirón", se dijo. "Tiene a Olga pasando hambre en 'Supervivientes', a la niña trabajando en televisión... y le paga el alquiler a Marta Riesco. ¿Cómo se te queda el cuerpo?".