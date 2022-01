La cuenta atrás para la celebración de la primera edición del 'Benidorm Fest' llega a su tramo final con las diferentes candidaturas haciendo las maletas. Uno de esos 14 participantes que están a punto de coger camino a Benidorm son Unique, grupo formado por Matt, Gio, Arman y Valen, que intentarán representar a España en la próxima edición de Eurovisión con 'Mejores', canción que idearon para el festival europeo, según desvelaron en la entrevista que concedieron a YOTELE.

"No tuvimos dudas y fuimos a por ello. El tema se creo por y para Eurovisión. Dijimos vamos a crear una canción para el escenario de Eurovisión en Turín. Se creo un equipo y todos hemos trabajado en la misma línea. Queríamos hacer un himno, algo que hemos conseguido, pero también que fuese con un mensaje necesario. Pensamos que el mensaje era el de cambiar el chip, mirar hacia adelante y hacer ver que no lo estamos haciendo tan mal. Hay mucho pendiente que arreglar y mejorar, pero hay muchas cosas bien hechas. No hay que ir con la capa caída, sino mirar el vaso medio lleno, ser positivo y coger fuerza y coraje para continuar”, asegura Valen.

“Ya estar en el ‘Benidorm Fest’ es un sueño. Hacer esta y las otras entrevistas que hemos hecho, la cantidad de ensayos es un gran honor. Ojalá lleguemos a representar a España en Turín. Está siendo una experiencia súper guay y chula. La verdad es que estamos contento. Nos llevamos muy bien con nuestros compañeros. Hay una muy buena convivencia y buen rollo, y yo creo que habrá más allí en Benidorm. Está yendo muy bien por parte de la organización, de los compañeros y de nosotros. El mayor miedo es covid”, afirma Matt.

Después de lanzar temas como 'Tú y yo', 'Tu me miras así' o 'Por arte de Magia', los chicos de Unique adelantan a YOTELE que habrá tres momentos destacados en la actuación, que tendrá una coreografía diseñada por el propio Arman y que Matt ha tenido que ensayar desde el confinamiento tras contagiarse de COVID: "Por suerte, se pudo ensayar la coreografía antes de que diese positivo. Simplemente, ha sido limpiar pasos y repetir para que cuando lleguemos a Benidorm no nos desconcertemos con nada. Lo que tenemos muy claro es que queremos llegar y disfrutar”.

Aunque participan en una competición musical, los componentes de Unique tienen claro que quieren disfrutar del momento sin ningún tipo de presión por la clasificación o la victoria. “Por muchas apuestas y rankings que haya, creo que va a pasar lo que tenga que pasar. Mando el mensaje de que esperan al directo y que elijan la mejor. No quiero hacer de esto una campaña política. Quiero que la escuchen y la disfruten como las otras 13, y que ellos elijan la mejor. Estoy convencido de que la que sea ganadora será la mejor representación de España en Eurovisión. Esperemos que sea ‘Mejores’, pero nunca se sabe”, dice Matt

"Están llamando a nuestra semifinal como la de la muerte. Es complicado. Personalmente, cualquiera de las 14 propuestas son muy potentes. Todo dependerá de lo que consigamos hacer en el escenario. Confió mucho en nuestro directo. No sabemos que va a hacer el resto, pero en lo que podemos hacer nosotros. Esperamos, por qué no, clasificarnos”, expresa Valen. “Hay que celebrar tanto la victoria como la derrota. Ya estar en Benidorm Fest es triunfar. Vamos a luchar por esa final, pero si no disfrutaremos del certamen al igual que todos los eurofans", añade Matt, que también se atreve hacer una promesa si logran la clasificación: “Si ganamos o pasamos a la final, me voy a tirar al mar y me voy a poner a nadar hasta la isla que hay enfrente de la costa de Benidorm, la voy a conquistar y voy a gritar ‘Unique’.

Además, Matt también reflexiona sobre la relación que han tenido con las redes durante esta candidatura: "La filosofía que hemos intentado hacer es que si te enfadas, pierdes. Nos pueden decir cualquier cosa con educación y respeto. Cualquier cosas, nos la tomamos con humor y de la mejor manera posible porque es lo que cuenta. No nos vamos a dejar llevar por cualquier cosa de Twitter. Estamos muy contentos de estar aquí. Esa ilusión es muy difícil alguien nos la quite con un solo tuit. Un tuit no nos hará caer”.