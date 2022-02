La 62ª edición del Melodifestivalen ya ha comenzado la búsqueda del representante de Suecia en el próximo Festival de Eurovisión. Cornelia Jakobs y Robin Bengtsson han conseguido con, respectivamente, 'Hold me closer' y 'Innocent Love' la clasificación directa a la gran final del mítico certamen sueco después de, respectivamente, ser el más votado por el público y el que más puntos ha acumulado entre los diferentes grupos de edad.

Jacobs consiguió el billete rápido hacia la final del próximo 12 de marzo después de ser impresionar con su actuación con 'Hold me closer'. La artista defendió muy bien su tema con un buen directo y una escenografía rompedora y diferente, que encajó a la perfección con la realización. Por su parte, Bengtsson llega a su cuarta final consecutiva después de hacer un número bastante simple pero efectista a la luz de los resultados.

Danne Stråhed y Theoz deberán esperar para conocer si tienen hueco en la gran final del Melodifestivalen. Ambos artistas participarán en la semifinal 5, anteriormente conocida como el ‘Andra Chansen’, la renovada repesca de la preselección sueca, después que obtuviesen la segunda y tercera plaza en la votación de los grupos de edad de esta primera semifinal con las canciones 'Hallabaloo' y ‘Som du vill'.

Por otro lado, Malou, Shirley Clamp y Omar Rudberg, protagonista de 'Young Royals' (Netflix), se despidieron de sus opciones para representar a Suecia después que quedasen en las últimas posiciones de la clasificación con ''Bananas', 'Let there be angels' y 'Moving like that', aunque sin desvelarse los resultados globales.