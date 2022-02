Kiko Rivera entraba por teléfono en Sálvame hace un par de días para pedir perdón y matizar sus palabras de días antes en las que su hermana, Isa, salió muy mal parada durante una entrevista en la que él fue protagonista.

El hijo de Isabel Panjoja explicó que atraviesa por un momento complicado y que esas palabras fueron producto de un calentón. Fue entonces cuando Gemma López le preguntó si esta actitud y nerviosismo se debía a una recaída en las drogas.

"No he tenido ninguna recaída gracias a Dios, estoy yendo al psiquiatra y al psicólogo, lo primero que a mí me dijeron mis terapeutas fue que me alejase de mi familia porque no me hacían bien y yo he intentado seguir esas instrucciones", respondió Kiko Rivera.

Un problema con las adicciones

Quiero que quede claro que yo eso lo dejé atrás aunque sí es verdad que me cuesta muchísimo y no es fácil, lo superé y lo dejé atrás, sigo con mi tratamiento intentado llevarlo lo mejor posible”, subrayó Kiko Rivera.

“Me molesta muchísimo cuando se da a entender que todo es causa de las adicciones, ya me costó mucho a mí salir de ahí como para que siempre tengan que estar recordándomelo", concluyó en referencia a María Patiño y otros colaboradores del programa, que han dado a entender una recaída pero que, según explicó el hijo de Isabel Pantoja, están equivocados.