'A tu vera', programa de televisión que emite la televisión autonómica de Castilla-La Mancha, vivió este sábado uno de los momentos más surrealistas de su historia. Sandrina, una de sus concursantes, se desmayó en plató después de olvidarse de la letra de la canción que tenía que interpretar. Por si fuera poco, su madre también sufrió un ataque de pánico tras ver a su hija desplomada desde las gradas del público.

Este tarde, un equipo de 'Cuatro al día' ha charlado con Angelita, la madre de Sandrina. La mujer, ya recuperada del susto, ha explicado cómo se encuentra y ha respondido a quienes acusan a su hija de haber fingido el desmayo.

"Estamos mal, estamos nerviosos. Hay malestar por todo lo que hemos pasado", ha confesado la mujer ante el micrófono de Cuatro. Al ser preguntada por el supuesto "teatro" de la concursante, la mujer ha sido tajante: "No es cierto, tenía mucha tensión. Eran cinco horas. No fue fingido. Eso ella no lo haría".

"Se sabía la canción entera, pero los nervios y las piernas le fallaron", ha continuado diciendo Angelita, muy afectada al recordar el mal trago que vivió en directo: "Me asusté y me desplomé, las piernas no me respondían". Del plató fue trasladada al hospital de Toledo, donde recibió el alta después de estar en observación.

Sobre su hija, ha afirmado que se encuentra "muy mal" tras lo sucedido: "No tiene ganas de nada. Se ha derrumbado". "Ella es muy buena persona", ha querido subrayar en el programa de Joaquín Prat.