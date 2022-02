El concurso de Pasapalabra va mucho más allá de la pequeña pantalla. Tanto que en el formato que ha dado el éxito definitivo a Antena 3 ya se habla casi más de lo que pasa en Twitter que de lo que se vive en la televisión. Muchos son los usuarios que a lo largo del día comparten sus experiencias con el concurso, lo que les gusta y lo que no en la cuenta oficial del programa. Tanto es así que, obviamente, no pasan ni una. Y el hecho de que cometan una falta de ortografía en las redes sociales no lo tolera nadie.

Tras la inolvidable victoria de Pablo que se llevó más de un millón de euros tras duros enfrentamientos y consiguió enganchar a millones de espectadores y de la victoria de Sofía en un de los duelos más ajustado y emocionantes que se recuerda, el programa decidió darle emoción a sus seguidores rescatando a un concursante que estuvo más de 100 programa luchando por el rosco. Se trata de Orestes. Respecto a su regreso, son muchos lo usuarios que han celebrado esta "repesca". Del mismo modo, otros han criticado esta incorporación, "Otra vez nooo". "¿No hay concursantes nuevos?". Y es que la llegada de Orestes parece que no es del agrado del público. "Se ha vuelto un programa repetitivo con los mismos concursantes sin dar opción al resto de posibles participantes es una discriminación así que desde hoy dejo de verlo". "Podríais haber dejado que siguiera concursando Marco Antonio". "Es muy cansino. Q pereza verlo". Ahora, el público ha denunciado un supuesto 'tongo' con el concursante por su forma de resolver los roscos. "Ya no es extraño que a los eventuales rivales de Orestes le asignen invitados mediocres, se repite a menudo, por otra parte las preguntas a Jaime son demasiado rebuscadas. El programa está perdiendo su atractivo. Aparte, los comerciales son eternos!!!". "Los roscos últimos de Orestes "mucho más fáciles que los de Jaime, para que Pasapalabra no pierda audiencia", se quejaban varios usuarios a través de la red social del pájaro azul. Ser uno de los concursantes más conocidos y queridos de la pequeña pantalla no es ni fácil ni agradable en muchas ocasiones. Verse sometido al escrutinio constante de las redes sociales no es sencillo para nadie. Orestes Barbero, el concursante que desde hace tiempo hace las delicias de quienes ven todas las tardes Pasapalabra no parece estar viviendo su mejor momento. Lo dicen desde la web del propio programa, en donde aseguran que el concursante ha amenazado con irse y asegura que está "cansado". Como respuesta a Barbero le han llovido los apoyos en las redes sociales. El concursante sorprendió en el último programa con un llamativo cambio de look. Orestes apareció afeitado en el plató, algo que sorprendió a todos los presentes. "Parece el niño pequeño del Orestes de anteayer". "Le hiciste caso a tu apellido y fuiste a un Barbero... chiste malo.. con chiste malo se paga!!! Jaja. Que cambio.. te ves muy bien" Pasapalabra lleva años siendo uno de los concursos más vistos y valorados de la televisión. Ya cuando hace años se estrenó en la pequeña pantalla en nuestro país de la mano de Antena 3 el formato consiguió grandes datos de audiencia. Tanto que Telecinco se fijó en el concurso y lo compró y empezó a emitir después de Sálvame y antes de su informativo de noche. Sin embargo una demanda de la productora que tiene los derechos de emisión de este formato a nivel internacional hizo que la principal cadena de Mediaset tuviera que dejar de emitir Pasapalabra hace varios meses. El concurso salió a “concurso” nunca mejor dicho y fue Atresmedia la que se hizo con los derechos.