Sandra Sabatés estará unos días sin copresentar ‘El intermedio’. Fue ella misma quién explicó al Gran Wyoming y a los espectadores este pasado lunes 14 de febrero los motivos de su ausencia del popular programa de La Sexta a través de una videollamada.

Tras una conversación en tono jocoso entre ambos aprovechando que era el ‘día de los enamorados’, Sandra Sabatés explicó que se había tenido que quedar en casa “porque este fin de semana he dado positivo en coronavirus. Me encuentro bien, perfectamente, solo estoy un poquito congestionada, acatarrada. Síntomas muy leves gracias, entre otras cosas, a las vacunas. Así que el médico ha dicho que me quede una semanita en casa y, lo más importante, que me mantenga muy alejada de ti".

Humor ante la adversidad

El Gran Wyoming, con el habitual tono sarcástico del programa, le replicó: "¿El médico qué tiene que ver con esto? No dejes que se interponga entre nosotros. Además, que con un médico en el programa ya tenemos suficiente. En fin, muchas gracias, Sandra. Cuídate mucho, cógete unos libritos y a descansar", le deseó Wyoming para despedir la conexión y dar paso a la reportera Andrea Ropero, sustituta esta semana de Sandra Sabatés en ‘El intermedio’.