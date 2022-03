Patricia pasó un mal trago en su paso por First Dates. No porque tuvo una cita desagradable, sino porque no tuvo cita. Pablo, el chico con el que le había emparejado el programa, tuvo un problema personal que le impidió asistir al rodaje del programa. La joven malagueña se vio obligada a cenar sola al conocer que se había quedado plantada.

Lo cierto es que nadie podía esperar al principio de la cita que el final fuese a ser aquel. Todo había empezado de manera normal y Patricia estaba charlando con Carlos Sobera, contando cosas sobre ella y explicando lo que busca en los hombres. Sin embargo, el tiempo fue pasando y el compañero que le habían asignado no llegaba. ¿Por qué no asistió Pablo? Mientras Patricia se impacientaba terminó llegando la mala noticia: se había quedado plantada. Así lo confirmó Matías Roure, camarero del programa, que conoció a través de una llamada telefónica que Pablo había tenido un problema personal de última hora y no había podido desplazarse al restaurante de First Dates. Carlos Sobera trató de arreglar el percance emplazando a Pablo y Patricia a tener una cita más adelante, pero esto no fue consuelo para la malagueña. "Estas cosas no se hacen porque yo ahora me tengo que buscar un Burger King o un McDonald's a estas horas, no lo veo serio. A ver qué encuentro yo abierto para cenar y encima sola", lamentó. First Dates: "Soy la MILF de Valencia" "Nos vemos pronto. Ven tan guapa como hoy, que seguro que le conquistas", dijo Sobera en un último intento de animar a Patricia. El tiempo dirá si la joven andaluza es comprensiva con Pablo y le da una nueva oportunidad tras el desafortunado plantón.