El 20 de enero de 2022 marcó un antes y un después para Paz Padilla. Aquel día, la andaluza tuvo una fuerte discusión en directo en Sálvame con Belén Esteban que acabó con una drástica decisión. Paz Padilla se hartó, se quitó el micrófono y abandonó inesperadamente el plató. Hasta hoy.

Mediaset tomó cartas en el asunto y despidió a la actriz por "incumplimiento del contrato". Desde entonces, la presentadora ha estado apartada de la vida pública y de la televisión. Este jueves, durante la visita al programa 'Tot es mou' de TV3, rompió su silencio y contó su verdad de lo ocurrido en los pasillos de Mediaset.

Paz Padilla concedió una entrevista a la televisión autonómica catalana promocionando su última obra de teatro, 'El humor de mi vida', que la ha llevado hasta la Ciudad Condal. Cabe destacar que, al margen de su aparición en Sálvame, ella continuaba con su vida encima de los escenarios.

La reacción de Paz Padilla a su despido en Telecinco

La actriz se tomó con humor su rescisión con Mediaset. "¿A quién no lo han despedido?", aseguró en su reaparición sorpresa. En ese encuentro en el que había otros colegas de profesión, Paz quitó hierro al despido.

"¡Pero si hace dos días! Si yo he trabajado toda mi vida. Yo soy una trabajadora", dijo en un tono desenfadado. "Dicen: «Despedida Paz Padilla» ¿Pero a quién no lo han despedido? Cuando trabajas es normal que en algún momento prescindan de ti. Ya está. Yo estoy con la conciencia muy tranquila, que lo he dado todo. Estoy ‘open to work’", añadió.

El nuevo trabajo de Paz Padilla

Ahora, Paz padilla está enfocada en otros frentes que tiene abiertos a nivel profesional y pese a que está en búsqueda de empleo para completar su ocupación y llenar el espacio que ha dejado Telecinco, está tranquila e iniciando una nueva era en su vida, tal y como desvela la revista SEMANA.