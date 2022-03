La edición de First Dates de este viernes dejó un episodio muy tenso entre Juanma y Natalia. Esta, madre de tres hijos, no dio ninguna oportunidad a su cita, que llevaba un estilo de vida muy diferente al suyo. La cena ya iba en una mala dirección, pero el detonante definitivo llegó cuando el participante sevillano confesó su afición a los toros.

"No comparto lo de los toros, que hieran a un animal no me gusta, conmigo no encaja, chocaríamos mucho", afirmó tajantemente Natalia. Juanma, taxista y sin hijos, había dicho previamente que se consideraba una persona tradicional, patriota y "muy pijotera, del caballito". Su cita, sin embargo, era muy diferente: "Yo soy más de chándal".

Los comentarios machistas que indignaron a Natalia

Además de la afición de su cita por el mundo taurino, Natalia también quedó disgustada con algunos comentarios que consideró machistas. "Yo puedo trabajar y tu estar en casa, cuidando de los niños", fue una de las frases de Juanma que no le gustaron. En el confesionario quedó patente la indignación que le causó: "Todo el rato dejaba caer que tenía dinero y yo no necesito dinero de nadie".

Natalia, más superficial de Juanma

Juanma puede decir en su defensa que llegaba al restaurante con una mayor predisposición que su compañera. "Aunque el físico no me importe, me ha gustado, se le ve una persona fina y coqueta y me encanta", afirmó en su primera impresión. Natalia, sin embargo, sí se dejó guiar por los prejuicios: "No me ha gustado su físico, no es el típico chico en el que yo me fijaría". De todos modos, el gran punto de discordia de la cita fueron los toros.