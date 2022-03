Cristóbal Soria puede llegar a ser una caja de sorpresas. El tertuliano, que acostumbra a ser afín al FC Barcelona y muy crítico con el Real Madrid, dejó boquiabierto a todo el plató de El Chiringuito de Jugones con un discurso en favor del equipo blanco. Las redes sociales no han tardado en hacerse eco de este giro de los acontecimientos.

El motivo que llevó al exdelegado del Sevilla FC a posicionarse en favor del Madrid es el caso Gareth Bale. El futbolista, que no estuvo convocado hace unos días en el Clásico, fue el héroe de la clasificación de Gales a la final de la repesca clasificatoria para el Mundial de Catar. Además, reconoció en público que se había preparado a conciencia para la cita.

Esta situación hizo enfurecer a Soria, que se solidarizó con los blancos en su discurso. "Se tiene que ir, hay que echarlo ya, no en junio, ¿va a seguir faltándole el respeto al escudo y a la institución hasta junio?", vociferó.

Las reacciones del resto de miembros del programa

Estas palabras dieron lugar a un acalorado debate entre los contertulios. "Ahora no se puede", le explicó Álex Silvestre. Sin embargo, Cristóbal Soria insistió en su idea de rescindir al galés: "Tú no te vuelves a reír de mí, yo te echo y ya me dirá un juez cuándo, cómo y dónde te tengo que pagar". Otros miembros, como Juanfe Sanz, también se mostraron escépticos con la propuesta. "Pagarás un contrato y una penalización, esto no es tan fácil Cristóbal", sentenció.