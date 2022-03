Comenzaba su andadura televisiva como presentadora Belén Esteban en Telecinco. Fue en ‘Lo de Belén’, su propia sección en ‘Sálvame’ y que estuvo muy lejos de las expectativas. El público, directamente, le dio la espalda.

La de San Blas tuvo que enfrentarse a un 'palo' total. De hecho comenzó ya heredando ya un 15% de audiencia para acabar bajando hasta un paupérrimo 12%.

El intento de la ex princesa del pueblo por ser la nueva Patricia Gaztañaga no funcionó. Le falta formación, se le ve insegura y su desordenado discurso no engancha a sus seguidores.

El disgusto, según llega desde Mediaset, fue mayúsculo. Tanta ilusión convertida en fracaso es un golpe duro de asumir, pero las cifras reflejaron una realidad en la que se debió reparar mucho antes de poner a Belén Esteban a los pies de los leones. Belén Esteban estaba hundida.

El público dejó claro que prefiere programas como ‘El cazador’', de TVE, y la serie ‘Tierra amarga’ de Antena 3, que ahora superan los récords que antaño firmaba ‘Sálvame’. Un programa a la deriva y que, por el momento, ya ha borrado a referentes como Paz Padilla, Carlota Corredera, David Valldeperas y…. ¿Belén Esteban?. Si los números no mejoran en breve es indudable que podría seguir el mismo camino.