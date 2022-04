Kylian Mbappé lleva siendo la gran preocupación del madridismo desde hace meses o incluso años, pero en los últimos días las dudas sobre su futuro van en aumento. Todo parecía apuntar a que su llegada al equipo blanco estaba sobre ruedas, pero sus últimas declaraciones en las que reveló que todavía es posible renovar con el Paris Saint-Germain han contrariado a muchos seguidores del conjunto del Santiago Bernabéu.

Entre ellos está uno de los madridistas más afamados de El Chiringuito de Jugones: Juanma Rodríguez. Al periodista no le gustaron nada las palabras de Mbappé y dejó constancia de ello en el programa que presenta Josep Pedrerol: "Así no se negocia con el Real Madrid. Si ese es el lenguaje morse que le han recomendado para negociar con el Real Madrid, yo le diría que se equivoca".

La opinión de otros tertulianos

Aunque no con la misma firmeza que Juanma Rodríguez, otros miembros de El Chiringuito mostraron su temor ante un posible cambio de rumbo en las negociaciones con Mbappé. Edu Aguirre afirmó que hay nuevos elementos que pueden estar complicándolas. De hecho, destacó que ha pasado de decir que lo dará todo por el equipo hasta el final de la temporada a contestar con un "sí, por supuesto".

Pedrerol, sin embargo, fue el más moderado. "No es gratuito. Él quiere lanzar este mensaje diciendo, de entrada, 'no he firmado nada' y, después, 'no me enfadéis'", opinó el presentador. De este modo, defiende que el fichaje que tanto se ha defendido desde su programa no se tambalea por estas palabras.