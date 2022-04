Supervivientes 2022 ya está a la vuelta de la esquina. Poco a poco, Mediaset va desvelando nuevos detalles del reality estrella de la casa. Como cada año por estas mismas fechas, ya está todo listo e ideado y por lo pronto toca esperar para que la cadena de nuevos pasos. Sea como sea, desde Mediaset se están cerrando todos los detalles para preparar y ejecutar una edición con la que se pretenden batir récords de audiencia a la conclusión de Secret Story.

En realidad, Supervivientes es el gran reality de Telecinco y siempre ha desatado pasiones entre sus seguidores. Todavía no conocemos la totalidad de los concursantes de la edición de 2022, aunque se han confirmado ya los primeros y existen un sinfín de rumores interesantes (algunos interesados) sobre posibles concursantes para Supervivientes 2022.

Los primeros concursantes confirmados para Supervivientes 2022

Toca esperar para conocer la lista completa, pero Telecinco comienza a desvelar algunos de los concursantes de la nueva edición.

El listado oficial de concursantes se va publicitando poco a poco a través de los diferentes espacios y programas televisivos de Telecinco.

Nacho Palau, el ex de Miguel Bosé, rumbo a Honduras

Nacho Palau fue el primer concursante confirmado. El escultor, que fue su día pareja de Miguel Bosé, vivirá una experiencia inolvidable en Honduras.

"Hola a todos. Soy Nacho Palau, soy concursante de Supervivientes 2022 y tengo muchas ganas de ir al concurso", anunció la expareja del cantante (estuvieron juntos 26 años) a través de sus redes sociales. "Nos vemos pronto".

Kiko Matamoros, el primer bombazo de Supervivientes 2022

La segunda confirmación elevó la expectación respecto al reality. Y es que Mediaset confirmó a Kiko Matamoros como el segundo concursante de Supervivientes 2022. El ex de Makoke, a quien por cierto ha censurado en el concurso como él mismo habría señalado, cambiará los platós de Sálvame por una exótica aventura en Honduras.

"Quiero demostrar que puedo vivir sin aditivos ni conservantes. Quiero dedicaros este concurso a todos los que me habéis seguido durante muchísimos años en Telecinco. Suerte a todos y a por todos", expuso en su vídeo de presentación.

De Operación Triunfo rumbo a Honduras: Ainhora Cantalapiedra

Fue la tercera confirmación de Supervivientes 2022. La cantautora hará las maletas con la finalidad de mostrarse tal y como es al margen del mundo de la música.

"Me pilláis haciendo una lista un poco especial, para ir a un lugar de aventura total lejos de aquí. Entre sol, entre bichillos, un poco de hambre..." confesó Ainhoa en su promo de presentación para Supervivientes 2022.

Marta Peñate, gran confirmación de Supervivientes 2022

Participante en Gran Germano y en La Isla de las Tentaciones. Marta Peñate está dispuesta a revolucionar Supervivientes 2022 con su espontaneidad y desparpajo.

Presente en más realities después de LIDLT como 'La Casa Fuerte', 'La última tentación' y 'Solos', la expareja de Lester (ahora está con Tony Spina) está lista para hacer historia. "¡Qué alegría! Por fin puedo decir que soy concursante de Supervivientes 2022. ¡Qué alboroto! ¡Qué alegría tengo", sostuvo ante sus seguidores".

Anabel Pantoja, de nuevo a Supervivientes

Una nueva oportunidad en Honduras para la prima de la Pantoja. Y es que Anabel Pantoja fue confirmada como la última gran confirmación. Y ojo, no es la primera vez que la colaboradora de Sálvame acude al programa. Ya lo hizo en 2014, cuando fracasó y abandonó.

Entre risas se lo ha tomado Anabel, que ahora promete mucha más guerra. "Que sí, so y yo, calmaos. No va a haber protocolo de abandono, no va a haber nada. Voy a por todas. Confiad en mí, dadme un voto de confianza. Me voy a liarla parda y vosotros conmigo, así que a por todas", señaló.

Los detalles de Supervivientes 2022: ¿Cuándo se estrena?

Está previsto que Supervivientes 2022 llegue a nuestras pantallas próximamente. Quizás incluso antes de lo que te podrías esperar.

¿Cuándo? ¿Tienes planes para la próxima Semana Santa? Pues bien, si este 7 de abril está programado el final de Secret Story debes saber que Supervivientes 2022 será el próximo gran reality de la cadena.

Las claves del éxito de Supervivientes 2022

Supervivientes 2022 y, en general, Telecinco tienen claras sus preferencias a la hora de formulas los realities. Si te fijas, siempre suelen apostar por personajes que puedan generar polémica y los juntan con algunos perfiles opuestos o directamente 'enemigos'. El objetivo es generar confrontación y desde el minuto 1 hacer 'bandos'.

No nos desviemos. Al lío. ¿Cuándo llega Supervivientes 2022? Si te vas a ir de viaje por Semana Santa debes estar tranquilo porque aparentemente se respetarán los festivos.

Supervivientes 2022 está previsto que arranque el próximo jueves, 21 de abril. Hasta la fecha, no queda otra que esperar impacientemente y presenciar cómo, Telecinco, va confirmando poco a poco su lista de concursantes oficiales al completo.

Posibles concursantes para Supervivientes 2022